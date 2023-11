Rockstar анонсировала первый трейлер GTA 6, который выйдет в начале декабря. Рассказываем, что об игре уже известно и ожидаемой дате релиза.

Следующую часть Grand Theft Auto официально представят в начале декабря. Тогда же покажут первый трейлер и может даже объявят дату выхода. Анонс долгожданного экшена приурочат к 25-летию компании-разработчика Rockstar Games.

В ожидании декабря собрали в одном материале все, что известно о грядущей GTA 6 и почему ее выход считается одним из самых долгожданных событий в игровом календаре.

По факту, анонс GTA 6 состоялся еще в феврале 2022 года, когда Rockstar Games подтвердила, что новая часть "находится в активной разработке". Летом 2022-го материнская компания Rockstar, Take-Two Interactive, отчиталась, что разработка "идет полным ходом". И добавила, что Rockstar Games "полна решимости вновь установить творческие ориентиры для серии, нашей индустрии и всего развлекательного сегмента".

Большой слив GTA 6 – что мы узнали

Rockstar Games редко делится информацией о своих играх. Видимо, кому-то эта нерасторопность надоела и 18 сентября 2022г произошла, пожалуй, крупнейшая утечка данных в истории игровой индустрии, в результате которой в интернете появились десятки видеороликов и скриншотов из тестовой версии GTA 6.

Для "Рок-звезд" подобное стало настоящий кошмаром. Они не стали отрицать и подтвердили факт взлома, отметив, что ролики из утечек демонстрируют устаревшую версию игры (на некоторых материалах указано, что сборка датирована 2021 годом). Несмотря на масштаб утечки, в Rockstar подтвердили, что она никак не повлияла на разработку.

Естественно, за пару лет разработки детали сюжета и геймплейные механики игры могли измениться, поэтому информацию из слива стоит воспринимать с разумной долей осторожности.

Сеттинг и сюжет GTA 6

Место действия GTA 6 была одним из самых горячих топиком обсуждения, и, судя по всему, мы таки вернемся в Вайс-Сити. В утекших видео GTA 6 заметили логотип подземной железнодорожной системы с надписью "Vice City Metro", а особо зоркие зрители углядели знакомые места из GTA 3: Vice City, такие, как клуб "Малибу", отель "Оушен-Вью" и Маленькое Гаити.

Один из главных игровых инсайдеров Джейсон Шрайер тоже подтвердил, что в игре появится Вайс-Сити – однако его современный вариант, а не версия 80-х. В одном из утекших видео и правда можно заметить прохожих со смартфонами в руках и современной одежде. События же GTA: Vice City происходили в 1986 году.

Хотя окончательный вариант карты GTA 6 мы не знаем, сентябрьская утечка предполагает, что игровое пространство выйдет за пределы Вайс Сити. Версия города из игры 2002 года была основана на Майами (США), а версия из GTA 6 продвинется дальше на юг, к Эверглейдсу (болотистой местности) и Флориде-Кис (тропическим островам) – другим знаковым локациям штата Флорида. В оригинальной GTA: Vice City они упоминались в радиопередаче, но в игре не показывались.

В целом ожидается, что карта GTA 6 будет гораздо больше, чем в пятерке. Если площадь мира в GTA 5 составляет примерно 80 квадратных километров, то по некоторым данным в 6-ке эта цифра вырастет до 200. Правда, сколько из них будут доступны для изучения, точно неизвестно.

Главные герои GTA 6 – современные Бонни и Клайд

Разные источники еще до утечки утверждали, что в новой GTA будет два главных героя и впервые для этой серии одним из них будет женщина. Даже известны их имена – Джейсон и Люсия, и, судя по всему, в игру возвращается система смены персонажей из GTA 5.

В одном из утекших роликов показано, как они вместе грабят закусочную: игрок управляет одним из персонажей, а другим управляет искусственный интеллект. В другом ролике видно, как персонажи меняются местами – причем происходит это мгновенно, а не с задержкой, как в GTA 5.

Предполагается, что линия героев будет основана на истории Бонни и Клайда, известных грабителей, действовавшие во времена Великой депрессии США. Подобно им, Джейсон и Люсия будут грабить банки и выстраивать свою преступную империю.

Что известно о геймплее GTA 6

Игровой процесс GTA 6 основан на наработках 5-й части и Red Dead Redemption 2. Как и в предыдущих GTA, игрокам предстоит погрузиться в открытый мир, использовать огнестрельное оружие, совершать грабежи в магазинах и управлять автомобилями.

В утекших видео также были заметны некоторые новые механики. Например, в игре появится стэлс – в одной из демонстраций персонажи ползали в лежачем положении и даже прятали тела, чтобы их не обнаружили. Также появятся новые предметы для улучшения здоровья, в частности, обезболивающие.

GTA 6 задаст новый стандарт для игр и не только

В первых двух частях франшизы использовался характерный вид сверху вниз, а в Grand Theft Auto III был осуществлен переход к 3D-графике. В последующих частях Rockstar вкладывала средства в развитие кинематографического стиля, привлекая известных кино-актеров и усиливая киношность повествования.

Поскольку конкуренция в жанре голливудских игр за последнее десятилетие значительно возросла (чего только один The Last of Us 2), игроки будут ожидать от Rockstar повышения собственных стандартов и стандартов индустрии. Глава Take-Two тоже уверен, что GTA 6 задаст новую планку для всех видов развлечений, включая кино.

Есть парочку опасений

Некоторые инсайдеры говорили, что на момент выхода GTA 6 будет умерено масштабной, а карта будет дополняться новым контентом и меняться с обновлениями примерно так же, как это реализовано в Fortnite. А учитывая огромный успех GTA Online, Rockstar наверняка сделают большой акцент на онлайн-интеграции, которая не очень нравится игрокам.

Также, есть опасение, что новое направление и уход Дэна Хаузера, одного из основателей Rockstar, повлияли на тон новой части. Вполне возможно, она будет менее сатирической и вызывающей по сравнению с предыдущими частями.

Когда выйдет GTA 6 и на каких платформах

Финансовые отчеты Take-Two (владелец Rockstar) указывают, что релиз шестой части GTA состоится "в период с апреля 2024 по март 2025 года". В то же время инсайдеры уверены, что игра выйдет уже осенью 2024 года.

Утекшие кадры геймплея местами были "кривыми" и изобиловали ошибками, а Rockstar пообещала выпустить игру в надлежащем виде, "когда она будет готова". При этом разработчики не испытывают острой необходимости в спешном выпуске: GTA 5 по-прежнему хорошо продается, а GTA Online приносит больше денег, чем когда-либо.

Сентябрьские материалы содержали упоминания девкита PS4, но маловероятно, что игра выйдет на прошлом поколении консолей. По источникам надежного инсайдера Тома Хендерсона, GTA 6 разрабатывают только для ПК, Xbox Series и PlayStation 5. Также маловероятно, что ПК-версия вновь опоздает и выйдет спустя несколько лет после консольных.

А пока мы ждем первый трейлер GTA 6: он, напомним, выйдет в начале декабря. Никаких конкретных дат разработчик не называет, но, по всей видимости, ролик покажут на церемонии открытия The Game Awards 2023, запланированной на 7 декабря.

