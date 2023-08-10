Финансовые прогнозы компании указывают на релиз шестой части в период с апреля 2024 по март 2025 года.

Долгожданный проект от студии Rockstar Games, Grand Theft Auto VI может выйти уже в следующем году. Об этом компания Take-Two Interactive, издатель одной из самых популярных игровых серий в истории, намекнула в своем последнем финансовом отчете.

В отчете говориться, что Take-Two ожидает рекордные 8 млн долларов дохода в финансовом году, заканчивающемся 31 марта 2025 года, тем самым намекая на потенциальный выход GTA 6 в течение следующих 20 месяцев. К слову, это соответствует предыдущим сообщениям от инсайдеров и финансовым прогнозам компании.

Очевидно, что есть всего несколько игр, которые могли бы обеспечить аналогичную выручку, и GTA 6 потенциально попадает в их число. Сложно представить, но пятая часть продалась тиражом в 185 миллионов копий, из которых 5 миллионов только в последнем финансовом квартале.

Видео дня

По всей видимости, мы приближаемся к моменту официального анонса шестой части GTA и возможной дате релиза, которая может случиться в конце 2024 или в начале 2025 года. Подтверждения от Rockstar Games пока не поступало, но, учитывая, что с момента выпуска Grand Theft Auto V прошло уже 10 лет, разумно предположить, что разработчики скоро сделают заявление относительно долгожданного продолжения.

Все, что известно о GTA 6

Rockstar Games подтвердила разработку шестой части ранее в этом году, но не поделилась никакими деталями.

Согласно заявлениям инсайдеров, сюжет шестой части разворачивается в современной версии Вайс-Сити и окрестностях. Одним из главных героев станет девушка, а вторым — парень. Это будут современные версии Бонни и Клайда.

На старте GTA 6 будет умерено масштабной, но в дальнейшем ее планируют расширять за счет обновлений. Разработчики якобы хотят менять и дополнять игру по аналогии с Fortnite.

Новое направление и уход Дэна Хаузера, одного из главы Rockstar, повлияли на тон Grand Theft Auto 6. Она будет менее сатирической и вызывающей по сравнению с предыдущими частями.

Вас также могут заинтересовать новости: