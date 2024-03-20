Благодаря использованию ИИ персонажи будут взаимодействовать с игроками в режиме реального времени, не подчиняясь скриптам и шаблонам.

На конференции GTC 2024 компания Nvidia отметилась не только "самым мощным в мире" чипом для искусственного интеллекта (ИИ), но и кое-чем другим для геймеров. Это технология, которая сделает персонажей в видеоиграх более правдоподобными.

Технологическое демо под названием Covert Protocol демонстрирует интеграцию искусственного интеллекта в игры на уровне NPC, где за их поведение отвечают не традиционные скрипты, а полноценный ИИ.

В Nvidia уверены, что если задействовать генеративный ИИ в играх, они станут намного более комплексными и увлекательными, а NPC куда более "живыми". На поведение неигровых персонажей будет влиять их жизненный опыт, черты характера или даже настроение в конкретный момент.

Как результат, каждое игровое прохождение становится уникальным, поскольку NPC постоянно действуют по-разному. Насколько данная технология близка к внедрению в играх, пока неясно, но в дальнейшем Nvidia планирует выложить технологию в открытый доступ, чтобы разработчики могли интегрировать ее в свои проекты.

Ранее Google представила нейросеть, которая сможет проходить любые игры с вами. Это универсальный ИИ-партнер, который поможет геймерам в "коопе" и с которым даже можно будет поговорить. Разработчики обучают технологию в No Man's Sky, Teardown, Valheim и других популярных тайтлах.

В игровой индустрии все чаще ведутся дебаты на тему применения ИИ в создании играх. Генеральный директор Take-Two Interactive, компании-издателя GTA, считает, что "хиты создаются гениями, а не набором вычислений". ИИ лишь позволит лучше и эффективнее выполнять эту работу.

Вас также могут заинтересовать новости: