Вероятно, это сделали благодаря RCE, что позволяет удаленно запустить вредоносный код на другом компьютере.

В Apex Legends скандал - во время региональных финалов турнира ALGS хакеры взломали нескольких геймеров и предоставили им читы. Это мероприятие в Северной Америке является крупнейшим официальным турниром по Apex Legends.

Как пишет afkgaming, игрок с ником Genburten получил wallhack, который позволяет видеть всех игроков сквозь стены, а геймер ImperialHal - автоприцеливание и отсутствие отдачи и разброса при стрельбе.

Судя по чату Genburten, который вел трансляцию своей игры, за атакой стояли Destroyer2009 и R4ndom. Их ники появились в нем сразу после того, как игроку активировали чит wallhack.

Поклонники Apex Legends опасаются, что хакеры использовали RCE - удаленное выполнение кода. Это самая опасная из возможных уязвимостей в софте. Она позволяет удаленно запустить вредоносный код на другом компьютере.

Пока никаких подробностей атаки нет. Даже неизвестно, могут ли хакеры массово распространять это вредоносное ПО. Есть вероятность, что их целью являются киберспортсмены и стримеры. Сам турнир ALGS уже прекратили. Организаторы пообещали вернуться с апдейтом в ближайшее время.

Многие игроки в сообществе призывают удалить Apex Legends, поскольку ни разработчики, ни издатель не объясняли уровень потенциальной угрозы.

Что такое Apex Legends

Apex Legends - это многопользовательский шутер от первого лица в жанре королевской битвы, разработанный студией Respawn Entertainment. В игре на одной карте до 60 игроков, действующих группами по три человека, сражаются друг против друга.

Apex Legends за минувшие сутки вошла в ТОП-10 самых популярных игр на Steam. За последние сутки в нее играли 434 411 игроков, только по данным этой платформы.

Вас также могут заинтересовать новости: