Тем временем Take-Two начала удалять фото и видео из ранней версии игры.

Сегодня, 18 сентября, произошла масштабная утечка материалов, связанных с Grand Theft Auto 6. Хакер под псевдонимом teapotuberhacker опубликовал часть исходного кода, фото и видео из тестовой версии игры. Правдивость утечки уже подтвердил редактор портала Bloomberg и знаменитый инсайдер Джейсон Шрайер, который пообщался с сотрудниками из Rockstar Games. А тем временем взломщик предложил издательству Take-Two Interactive договориться.

На сайте GTAForums появился дополненный пост от teapotuberhacker. Он написал, что не ожидал такого ажиотажа и получил множество сообщений в Telegram. Хакер также предложил Rockstar Games и Take-Two Interactive связаться с ним. У взломщика есть какое-то предложение к компаниям.

Вероятнее всего, teapotuberhacker потребует денежное вознаграждение. Ранее он написал, что обладает полным исходным кодом GTA 5 и GTA 6. Если его опубликовать в Сети, то это может нанести серьезный ущерб играм. Например, пираты взломают Grand Theft Auto 6 сразу после релиза и выложат на торрент-трекерах. А тем временем Take-Two начала удалять слитые материалы из публичного пространства.

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Что известно о GTA 6

Rockstar Games подтвердила разработку игры в феврале, но не поделилась никакими деталями.

Согласно заявлениям инсайдеров, сюжет шестой части разворачивается в современной версии Вайс-Сити и окрестностях. Одним из главных героев станет девушка.

На старте GTA 6 будет умерено масштабной, но в дальнейшем ее планируют расширять за счет обновлений. Разработчики якобы хотят менять и дополнять игру по аналогии с Fortnite.

Новое направление и уход Дэна Хаузера, одного из основателей Rockstar, повлияли на тон Grand Theft Auto 6. Она будет менее сатирической и вызывающей по сравнению с предыдущими частями.

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