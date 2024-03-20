Традиционно, лучшие видеокарты по соотношению цены и быстродействия предлагает AMD, тогда как на рынке флагманов и предтопа доминирует Nvidia.

Авторы популярного YouTube-канала про технику Hardware Unboxed обновили топ лучших видеокарт, актуальных на март 2024 года. Среди них оказались представители разных ценовых категорий, в том числе начального уровня.

Традиционно, лучшие видеокарты по соотношению цены и быстродействия пвредлагает AMD, тогда как на рынке флагманов доминирует Nvidia.

Флагманские GPU . В этом сегменте все очевидно, ведь полную и безоговорочную победу (еще с 2022 года) одерживает GeForce RTX 4090. Эта видеокарта заметно обгоняет всех конкурентов и обеспечивает ультимативную производительность во всех современных играх и актуальных рабочих приложениях.

. В этом сегменте все очевидно, ведь полную и безоговорочную победу (еще с 2022 года) одерживает GeForce RTX 4090. Эта видеокарта заметно обгоняет всех конкурентов и обеспечивает ультимативную производительность во всех современных играх и актуальных рабочих приложениях. Видеокарты до $1000 . Здесь эксперты советуют остановиться на Radeon RX 7900 XTX. Эта видеокарта на 10% обгоняет более дорогую GeForce RTX 4080 Super в играх с классической растеризацией. Также особый интерес представляют 24 Гб видеопамяти.

. Здесь эксперты советуют остановиться на Radeon RX 7900 XTX. Эта видеокарта на 10% обгоняет более дорогую GeForce RTX 4080 Super в играх с классической растеризацией. Также особый интерес представляют 24 Гб видеопамяти. Видеокарты за $700-800. В данной категории есть два победителя, а выбор зависит от личных предпочтений. Если нужна высокая производительность в классической растеризации, то лучшим решением будет Radeon RX 7900 XT. А любителям играть с трассировкой лучей стоит обратить внимание на GeForce RTX 4070 Ti.

В данной категории есть два победителя, а выбор зависит от личных предпочтений. Если нужна высокая производительность в классической растеризации, то лучшим решением будет Radeon RX 7900 XT. А любителям играть с трассировкой лучей стоит обратить внимание на GeForce RTX 4070 Ti. Видеокарты за $500-600. Здесь победу одерживает GeForce RTX 4070 Super. Она быстрее обычной RTX 4070 на 15% и обгоняет своих главных конкурентов в лице Radeon RX 7800 XT и Radeon RX 7900 GRE не только в играх с трассировкой лучей, но и в проектах с классической растеризацией.

Здесь победу одерживает GeForce RTX 4070 Super. Она быстрее обычной RTX 4070 на 15% и обгоняет своих главных конкурентов в лице Radeon RX 7800 XT и Radeon RX 7900 GRE не только в играх с трассировкой лучей, но и в проектах с классической растеризацией. Видеокарты среднего уровня. В сегмент до $400 идеально вписывается Radeon RX 6750 XT. Особый интерес представляют 12 Гб видеопамяти, за счет чего жизненный цикл видеокарты при 2К-гейминге увеличивается по сравнению с конкурентами.

В сегмент до $400 идеально вписывается Radeon RX 6750 XT. Особый интерес представляют 12 Гб видеопамяти, за счет чего жизненный цикл видеокарты при 2К-гейминге увеличивается по сравнению с конкурентами. Лучшие бюджетные видеокарты. Когда речь заходит о сегменте до $300, то здесь эксперты советуют покупать GeForce RTX 3060 на 12 ГБ. По своим характеристикам это лучшее решение для нетребовательных геймеров. Видеокарта отлично справляется с запуском игр в 1080р, а большой объем памяти позволит всегда использовать текстуры высокого качества.

Лучшие видеокарты начального уровня. А вот в самом доступном сегменте лучшим выбором является Radeon RX 6600. Карта AMD гораздо быстрее сопоставимых по цене GeForce RTX 3050 6 ГБ и GeForce RTX 3050 8 ГБ.

Несмотря на популярность видеокарт AMD среди специалистов, пользователи, а в частности геймеры, не слишком любят "красные" карты. Статистика Steam показала, что в топ-20 самых популярных видеокарт у пользователей магазина нет ни одной игровой карты AMD Radeon. А GeForce GTX 3060 остается самой популярной видеокартой, и ее популярность только растет.

Напомним, в начале года появлялись данные, что в ближайшее время пользователи могут столкнуться с дефицитом видеокарт Nvidia. Все из-за того, что производитель переориентируется на развитии ускорителей для обучения и работы ИИ. Сейчас он куда прибыльнее, чем потребительские видеокарты.

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