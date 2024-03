В течение недели игру можно купить со скидкой 10%, но первые оценки не вселяют оптимизма.

После многих лет ожиданий, Alone in the Dark, восьмая игра в культовой линейке сурвайвл-хорроров, которая стала перезапуском всей франшизы, вышла на ПК, PS5 и Xbox Series. В течение недели игру можно купить со скидкой 10% – в Steam она стоит 1012 грн.

Игровые журналисты встретили проект довольно прохладно – средняя оценка на OpenCritic составляет 61 балл из 100, а к прохождению игру рекомендуют только 41% поигравших. Пользовательских обзоров пока нет.

Основная претензия: игра кажется устаревшей, особенно на фоне современных представителей жанра хоррор и не вызывает такого же интереса. Это касается как графики, так и геймпленой составляющей. Вдобавок проект находится не лучшем техническом состоянии и пестрит багами.

Поигравшие также отметили, что Alone in the Dark сложно назвать хоррором: он больше походит на психологический экшен-триллер с акцентом на головоломки, которые при этом довольно примитивные. В новой игре практически отсутствует саспенс и нет пугающих сцен, ставшие эталоном франшизы.

Что есть хорошего в игре, так это интересная история с геймплеем за обоих главных героев и прекрасная озвучка от звезд Голливуда Дэвида Харбора и Джоди Комер.

Alone in the Dark - трейлер, приуроченный к релизу

В целом, март 2024-й получился богатым на игровые релизы, особенно для фанатов экшен-RPG. Также в ближайшую неделю выйдет сразу три крупных тайтла, среди которых Dragon’s Dogma 2, ролевой экшен в фэнтезийном мире и одна из самых ожидаемых игр для фанатов жанра.

А меж тем в магазине EGS бесплатно раздают Deus Ex: Mankind Divided, которая является одной из самых популярных игр в жанре киберпанк и ролевых игр. Раздача продлится до вечера 21 марта.

