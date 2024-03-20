Новая механика представляет собой единое пространство для нескольких человек и неплохой способ сэкономить на покупке игр.

Компания Valve объявила о важном изменении в программе семейного доступа Steam. Теперь пользователи игрового сервиса могут вступать в группы до 6-ти игроков и автоматически делится своей библиотекой игр с другими.

Фактически, семейные группы в Steam приходят на смену старой функции Family Sharing. Если раньше пользователи могли входить в свой аккаунт на другом ПК и делиться своей библиотекой на 10 устройствах, то теперь появилась опция создать семейную группу и пригласить в нее до пяти игроков. Входить в свой аккаунт на другом ПК при этом не нужно.

Пользователи семейной группы могут одновременно запускать игры из связанных библиотек, даже если они в это время тоже во что-то играют. Но есть нюанс: если в объединенной библиотеке есть только одна приобретенная копия игры, например, Baldurs Gate 3, то одновременно в этот тайтл может играть только один человек. А если вы собираете партию для коопа, то каждому игроку придется покупать отдельную копию.

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Еще один важный момент – все участники "семьи" должны быть из одной страны. А присоединиться к другой группе можно лишь спустя год с момента вступления в предыдущую.

Пока функция тестируется, тем не менее опробовать нововведения можно уже сейчас. Для этого:

Откройте приложение Steam на компьютере. В "Настройках" перейдите в раздел "Интерфейс" и откройте меню "Участие в бета-тестировании клиента Steam". В выпадающем меню выберите пункт Steam Family Beta и перезапустите клиент. Чтобы создать или вступить в "семью" нажмите на свой никнейм в верхнем меню и выберите "Об аккаунте" → "Управление семейными группами".

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