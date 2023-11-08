Если верить агентству Bloomberg, ждать осталось считанные дни.

Разработчик Rockstar Games анонсирует следующую часть серии Grand Theft Auto на этой неделе, а первый трейлер выйдет в декабре – об этом изданию Bloomberg рассказали источники, знакомые с планами компании.

Декабрь в качестве дебютного трейлера выбран не случайно – им компания отметит собственное 25-летие (Rockstar основана в декабре 1998). Вероятно, его покажут во время главной игровой церемонии награждения The Game Awards, которая пройдет 7 декабря.

Ранее о скором анонсе GTA 6 также рассказывал игровой инсайдер MarxxChris, ссылаясь на аналогичное временное окно. Еще он упоминал, что выйдет GTA 6 ровно через год после полноценного анонса, то есть осенью 2024-го.

Видео дня

Официального подтверждения от самих Rockstar Games пока не поступало, но, учитывая, что с момента выпуска Grand Theft Auto V прошло уже 10 лет, разумно предположить, что разработчики совсем скоро сделают заявление относительно долгожданного продолжения.

Добавим, что Rockstar Games подтвердила разработку шестой части ранее в этом году, но не поделилась никакими деталями.

GTA 6: что известно об одной из самых ожидаемых игр

Все слухи и утечки указывают на то, что серия криминальных экшенов от Rockstar вернется к Vice City, игровому аналогу Майами. Одним из главных героев станет девушка, а вторым – парень. Это будут современные версии Бонни и Клайда.

На момент выхода Grand Theft Auto VI будет умерено масштабной, но в дальнейшем ее планируют расширять за счет апдейтов. Разработчики хотят менять и дополнять игру по аналогии с Fortnite.

В сентябре 2022 года состоялась масштабная утечка по GTA 6: в сеть попали кадры геймплея и скриншоты. Позднее Rockstar подтвердила утечку. Материалы также содержали упоминания девкита PS4, но выйдет ли игра на прошлом поколении консолей, пока неизвестно.

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