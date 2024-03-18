Самой популярной игрой за сутки оказалась CS:GO.

Игровой сервис Steam продолжает ставить рекорды по количеству одновременных пользователей уже третью неделю подряд. 2 марта это было 34 298 950 игроков, 10 марта - 35 385 530.

Как указывается на сайте платформы, уже в эти сутки, 18 марта, эта цифра выросла до впечатляющих 36 354 393 одновременных пользователей.

Есть вероятность, что это связано с весенней распродажей, которая сейчас проводится на платформе. Было представлено много игр по выгодным ценам и скидки на целые франшизы.

Видео дня

За последние сутки, в список игр, в которые чаще всего играют, вошли:

CS:GO (Counter-Strike: Global Offensive) - 1 425 033 игрока;

DOTA 2 - 725 429 игроков;

PUBG (PlayerUnknown's Battlegrounds) - 706 785 игроков;

Apex Legends - 434 411 игроков;

Jedi Fallen Order 2 (предположительно Star Wars Jedi: Fallen Order 2) - 378 370 игроков;

Escape from Tarkov - 276 440 игроков;

Source SDK Base 2007 (набор инструментов для разработки игр) - 216 523 игрока;

Rainbow Six: Siege - 201 933 игрока;

GTA 5 - 185 713 игроков;

Baldur's Gate 3 - 149 943 игрока.

Отметим, что CS, которая возглавляет ТОП, стала популярнее после запуска второй итерации игры, работающей на Source 2 Engine.

Что нового в Steam

Как сообщал УНИАН, компания Valve запустила сезонную распродажу игр в магазине Steam. Она продлится до 19:00 21 марта. Также ежедневно можно получать бесплатные наклейки.

Кроме того, Valve опубликовала список самых популярных игр для Steam Deck за второй год существования своей хитовой консоли - в период с марта 2023 года по март 2024 года. Топ включает 100 тайтлов, среди которых есть как громкие блокбастеры, так и инди-хиты.

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