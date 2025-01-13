Впрочем творческий директор игры считает, что это правильное решение.

Несколько дней назад Sony анонсировала, что готовит экранизации Helldivers 2 и Horizon Zero Dawn. Разумеется, первое, что беспокоит фанатов после таких новостей: будут ли разработчики влиять на создателей картины?

Творческий директор Helldivers 2 Йохан Пилестедт ответил на этот вопрос поклонников. По словам разработчика, они ещё пока сами не знают, какую роль займут в создании фильма, но что они будут принимать в нём участие - это уже точно:

"Привет! Я не хотел отвечать на этот вопрос. Если коротко, то да. Если подробно, то посмотрим. Мы не люди из Голливуда, и мы не знаем, что нужно, чтобы снять фильм".

Однако Пилестедт сразу заметил, что они точно не будут принимать каких-то критических решений по производству. Как раз в связи с тем, что ни у кого в Arrowhead нет опыта в создании фильмов.

Видео дня

Ранее мы рассказывали, что актриса озвучки фем Шепард хочет вернуться к роли в сериале Mass Effect от Amazon Prime. Более того, Дженнифер Хейл надеется, что весь каст Mass Effect поработает над сериалом.

Вас также могут заинтересовать новости: