Геройский шутер Concord для PlayStation 5 и ПК закрывается спустя всего две недели после своего релиза. Критики холодно приняли игру, а пиковый онлайн игры в Steam так и не сумел превысить даже 700 одновременных игроков.
По разным инсайдам, на разработку этой игры ушло около восьми лет и порядка 200 миллионов долларов. Concord называют крупнейшим провалом в истории Sony.
Вот что пишут в блоге PlayStation:
- Продажи Concord прекращены незамедлительно. Все купившие игру могут обратиться за возвратом средств.
- 6 сентября отключат серверы – после этого игроки больше не смогут получить доступ к проекту.
- Разработчики из Firewalk Studios начнут изучать варианты, которые "лучше подойдут игрокам". По всей видимости, в будущем Concord может стать условно-бесплатной.
Провал Concord предсказывали с первых трейлеров. Игровое сообщество не оценило ценник в $40, невыразительных персонажей и отсутствие какой-либо изюминки по сравнению с другими проектами на рынке, в том числе Overwatch, с которым он должен был конкурировать.
Сама игра представляет собой командный шутер, в котором игроки делятся на две команды по пять человек и сражаются друг с другом на разных картах. Хоть игра онлайновая, в ней есть тщательно прописанный лор и сюжетные ролики. Всего в шутере 16 героев, разделенных по классам, шесть режимов и 12 карт
Провал эксклюзива PlayStation не остался незамеченным в соцсетях. Игроки считают, что заигрывание с инклюзивностью сыграло с создателями Concord злую шутку – особенно в условиях, когда "SJW-дайверсити-повестка" постепенно отходит на второй план.
За последнее время в сети накопилось немало подробностей об игровой консоли PlayStation 5 Pro. Все они поступили от неофициальных источников, но нет сомнений относительно намерений Sony выпустить "прокачанную" версию популярной консоли. Свежая утечка раскрыла дата выхода, цену и дизайн PS5 Pro.
А меж тем в Steam изменился лидер среди самых ожидаемых игр. На первое место вырвался долгострой Hollow Knight: Silksong, у которого нет даже приблизительной даты выхода. Украинский шутер STALKER 2 попал в топ-5.