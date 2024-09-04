Разработка, обошедшаяся в 200 миллионов долларов, длилась целых 8 лет.

Геройский шутер Concord для PlayStation 5 и ПК закрывается спустя всего две недели после своего релиза. Критики холодно приняли игру, а пиковый онлайн игры в Steam так и не сумел превысить даже 700 одновременных игроков.

По разным инсайдам, на разработку этой игры ушло около восьми лет и порядка 200 миллионов долларов. Concord называют крупнейшим провалом в истории Sony.

Вот что пишут в блоге PlayStation:

Продажи Concord прекращены незамедлительно. Все купившие игру могут обратиться за возвратом средств.

6 сентября отключат серверы – после этого игроки больше не смогут получить доступ к проекту.

Разработчики из Firewalk Studios начнут изучать варианты, которые "лучше подойдут игрокам". По всей видимости, в будущем Concord может стать условно-бесплатной.

Провал Concord предсказывали с первых трейлеров. Игровое сообщество не оценило ценник в $40, невыразительных персонажей и отсутствие какой-либо изюминки по сравнению с другими проектами на рынке, в том числе Overwatch, с которым он должен был конкурировать.