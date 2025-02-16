Теперь релиз проекта запланирован на 2026 год.

Fairgame$, кооперативный экшен от Haven Studios, похоже, не выйдет в этом году. По информации журналиста Джеффа Грабба, Sony отложила игру и теперь планирует релиз в 2026 году.

Официальное окно выхода изначально не называлось, но с момента анонса в 2023 году Fairgame$ преподносился как современный взгляд на жанр ограблений. Игрокам предлагалось стать частью подпольного движения, грабить богачей и разбирать их грязные схемы, получая заодно немало ценных трофеев.

Проект стал дебютной разработкой Haven Studios, основанной Джейд Реймонд, ветераном индустрии и одной из создателей Assassin’s Creed. Sony приобрела студию в 2022 году, сделав её частью Playstation Studios, а сам Fairgame$ задумывался как амбициозный лайв-сервис для PS5 и ПК.

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Креативный директор Матьё Ледюк ранее описывал игру как "конкурентное ограбление" с акцентом на командную работу и стильные трюки. Разработчики обещали уникальные локации, напряжённые схватки за добычу и возможность почувствовать себя современным Робином Гудом.

Ранее мы рассказывали, что Sony отклонила предложение Insomniac Games воскресить серию шутеров Resistance.

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