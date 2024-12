Бесплатная раздача продлится до вечера 19 декабря. После чего тайтлы будут дарить раз в сутки.

Магазин Epic Games Store объявил, что в честь предстоящих зимних праздников раздаст 16 игр. Первой стал The Lord of the Rings: Return to Moria – "выживач" по мотивам "Властелина колец"

Бесплатная раздача продлится до вечера 19 декабря. После чего тайтлы будут дарить раз в сутки. Обычно в рамках таких акций раздают как ААА-тайтлы, так и известные инди-игры.

Подробнее о The Lord of the Rings: Return to Moria

Единственная игра с элементами выживания и ремесленничества в Четвертой эпохе Middle-earth. Гномы отправляются в путешествие, чтобы вернуть свою родину, Морию – так описывают свою игру авторы.

Игрокам предстоит заниматься привычными для жанра делами – исследовать локации, строить базу, создавать персонажа и крафтить предметы. Вдобавок нужно следить за уровнем шума, который сильнее всего повышается при добыче горных руд.

В Steam у Return to Moria 84% положительных отзывов. Из плюсов упоминается атмосфера Средиземья и проработка локаций. Ругают игру за устаревшую (как для 2023 года) графику и примитивные бои.

Напомним, в ночь с 12 на 13 декабря пройдет премия The Game Awards, или как ее еще называют игровой "Оскар". Журналисты намекают, что в этом году на нас ждет что-то грандиозное. По слухам, Valve может анонсировать Half-Life 3

