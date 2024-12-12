Якобы Гейб Ньюэлл лично анонсирует игру со сцены.

На днях Джейсон Шрайер, один из самых авторитетных инсайдеров индустрии видеоигр, сообщил, что на грядущей церемонии The Game Awards 2024 будет как минимум два анонса, от которых зрители "потеряют дар речи". По слухам, одним из этих анонсов является Half-Life 3.

Об этом сообщают сразу несколько источников. К примеру, бывший сотрудник Apple Нима Зейгхами, который сейчас работает в компании Infinite Reality (VR-технологии) тоже слышал такую информацию. По его словам, Гейб Ньюэлл лично анонсирует игру со сцены.

Другие источники считают, что речь идет не об игре, а о новом VR-гарнитуре от Valve.

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Отметим, что в последние месяцы в сети все чаще мелькали новости о том, что Valve действительно работает над новой полноценной частью Half-Life и "даже не скрывает этого". По некоторым данным, работа над игрой началась сразу после релиза Half-Life: Alyx, а главным героем вновь выступит Гордон Фримен.

Если верить последним слухам, в Half-Life 3 будет генерация уровней и инновационный уровень взаимодействия с окружающей средой. Сама же игра отойдет от линейного повествования и предложит игрокам более открытый и нелинейный геймплей.

В любом случае ждать осталось недолго: The Game Award 2024 пройдет завтра, 13 декабря, в 02:30 по киевскому времени. Уже достоверно известно, что на шоу покажут новые Mafia и Borderlands.

2024-й получился богатым на релизы. Но следующий год грозит порвать все рейтинги и рекорды. Что говорить, если в одном только феврале выходят Kingdom Come: Deliverance II, Assassin's Creed Shadows, CIV 7, Avowed и Monster Hunter Wilds. А осенью должна выйти ГТА 6.

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