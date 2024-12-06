Редакторы сразу двух крупных изданий призвали "разгонять хайп".

Премия The Game Awards, или как её называют видеоигровой "Оскар", всегда выделялась масштабами и размахом. Но, похоже, что в этом году она превзойдёт сама себя, ведь TGA празднует годовщину, премии исполнилось 10 лет.

Редактор крупного британского игрового издания VGC Энди Робинсон заявил у себя в социальных сетях, что ожидает очень многое от The Game Awards 2024, и призвал читателей "разгонять хайп" на церемонии:

"Жду на следующей неделе ОЧЕНЬ большую премию The Game Awards. Запускаем хайптрейн."

Другой известный редактор Том Уоррен из The Verge немногословно поддержал ожидания коллеги: "То же самое".

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Организаторы премии тоже потихоньку анонсируют ивент, ранее они подготовили трейлер церемонии, так же напомнив, что в этом году ей исполняется 10 лет.

Однако какой-то конкретики от организаторов не было, был только тизер музыкальных исполнителей, которые выступят на премии в этом году. Со специальным шоу приедут Twenty One Pilots, Royal & the Serpent и d4vd, они выступят со своими песнями, которые написали специально для "Аркейн".

Церемония награждения The Game Awards пройдёт в ночь с 12 на 13 декабря, начало в 2:30 по киевскому времени.

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