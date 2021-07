Ранее компания Nixxes Software занималась портированием на ПК таких игр, как Tomb Raider, Deus Ex, Hitman и Marvel's Avengers.

Вслед за покупкой финской студии Housemarque, создавшей игру Returnal для PS5, компания Sony приобрела еще одних разработчиков – Nixxes Software из Нидерландов. Ранее эта студия занималась портированием на ПК таких игр, как Tomb Raider, Deus Ex: Mankind Divided, Hitman: Absolution, Marvel's Avengers.

Об этом на своей странице в Твиттере сообщил президент Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios Герман Хульст.

"Очень рад видеть в нашей компании команду с такими глубокими техническими знаниями и огромным опытом", – заявил Хульст.

Учитывая, что студия Nixxes Software не работала с оригинальными IP, вероятней всего в составе PlayStation Studios она займется портированием эксклюзивов PS4 и PS5 на ПК.

Ранее на ПК вышли такие эксклюзивы Sony, как Days Gone и Horizon Zero Dawn. Их портированием занимались разработчики оригинальных версий игр – студии Bend и Guerrilla Games соответственно. По всей видимости в Sony решили, что будет проще приобрести отдельную студию для портирования, чтобы не отвлекать другие команды от разработки проектов для PS5.

Официально Хульст не подтвердил это, сообщив только, что Nixxes Software будет помогать другим внутренним студиям Sony "создавать уникальный контент для PlayStation высочайшего качества", сообщает издание Business Wire.

Ожидается также, что Sony приобретет студию Bluepoint Games, ответственную за ремастеры и ремейки таких игр, как God of War, Gravity Rush, Uncharted, Shadow of the Colossus и свежее переиздание Demon's Souls. На это намекнул японский блог PlayStation во время анонса приобретения Housemarque, ошибочно опубликовав фото с логотипом Bluepoint Games и кадрами из ремейка Demon’s Souls.

Автор: Сергей Коршунов