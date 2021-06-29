Сумма сделки не разглашается.

Sony сообщила о приобретении финской компании Housemarque, которая создала высокобюджетный roguelike Returnal для PlayStation 5.

О входе Housemarque в состав внутренних студий PlayStation заявил глава Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios Герман Хульст.

"Я очень рад приветствовать нового члена семьи PlayStation Studios! Я был поклонником Housemarque с первых дней студии, когда они представили поклонникам PlayStation Super Stardust HD. Недавний релиз Returnal доказал, что студия обладает невероятным видением, способным создавать запоминающиеся новые игры, которые находят отклик в нашем сообществе. Мне не терпится увидеть, что ждет Housemarque в будущем", – отметил руководитель SIE Worldwide Studios.

Сумма сделки не разглашается, но известно, что переговоры начались еще в прошлом году.

Сооснователь Housemarque Илари Куиттинен рассказал, что присоединение к составу SIE Worldwide Studios даст разработчикам не только ясное и стабильное будущее, но и возможность продолжить работать над проектами, ориентированными на геймплей, а также экспериментировать с новыми методами повествования.

"Мы в Housemarque – геймеры. И мы выросли из потребности совершенствовать и возиться с аспектами игр, которые мы нашли наиболее увлекательными. Кроме того, мы не уклоняемся от собственного курса и пробуем новые комбинации. При поддержке SIE и ее студий, мы действительно можем занять свое место в отрасли и показать, что Housemarque может творить без ограничений", – рассказал глава Housemarque.

Одними из наиболее известных игр Housemarque являются Resogun, Alienation, Nex Machina, Matterfall. Самый свежий релиз – Returnal, шутер от третьего лица, который сочетает в себе элементы жанров roguelike, bullet hell и метроидвании.

Коротко о Returnal

По сюжету главная героиня Селена попадает на планету Атропос. Здесь она застрянет во временной петле и будет вынуждена выживать, сражаясь с различными монстрами.

Задача Селены – найти способ покинуть враждебную планету. Однако после каждой смерти героиня теряет практически все, что нашла в предыдущем забеге. При этом расположение комнат и локаций в биоме каждый раз меняется.

У игроков в распоряжении 10 видов базового оружия и более 90 видов модификаций для них.

Returnal вышел 30 апреля 2021 года эксклюзивно на PS5. На агрегаторе Metacritic игра получила 86 баллов от профильной прессы и 7,2 балла от пользователей.

Интересно, что японской версии блога PlayStation под объявлением о приобретении Housemarque на фото был изображен логотип другой студии – американской Bluepoint Games, ответственной за недавний ремейк Demon's Souls.

Вероятней всего логотип и дополнительное фото с изображением игры было добавлено по ошибке. Однако нельзя исключить, что Sony в ближайшее время объявит и о покупке Bluepoint Games.

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Автор: Сергей Коршунов