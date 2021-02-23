Sony продолжит выпускать игры от своих внутренних студий за пределами консолей PlayStation.

Постапокалиптический зомби-боевик Days Gone больше не будет эксклюзивом PlayStation. Игру выпустят на ПК уже этой весной.

Об этом в интервью журналу GQ сообщил президент Sony Interactive Entertainment Джим Райан.

По словам Райана компания планирует и дальше выпускать некоторые свои эксклюзивы на ПК. Есть даже целый список.

Напомним, что в прошлом году Sony выпустила на ПК экшен Horizon Zero Dawn. В Steam он получил 78% положительных отзывов на основе 32 тысяч пользовательских рецензий.

Трейлер Days Gone

Подробней про Days Gone

Days Gone – это экшен от третьего лица в сеттинге постапокалипсиса. Игра вышла в 2019 году на PlayStation 4.

Действия игры разворачиваются спустя 2 года после глобальной пандемии, которая превратила большую часть населения планеты во "фриков" – местный аналог зомби.

Главным героем выступает наемник Дикон Сент-Джон – в прошлом член байкерской группировки "Бешеные псы".

В игре можно исследовать открытый мир на мотоцикле, искать лагеря выживших и сражаться с "фриками". Игрок может открывать новые способности, создавать ловушки и модифицировать оружие.

Одна из особенностей Days Gone – огромные волны зомби, от которых герою нужно спасаться.

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Автор: Сергей Коршунов