Главный герой Days Gone / фото Bend Studio
Постапокалиптический зомби-боевик Days Gone больше не будет эксклюзивом PlayStation. Игру выпустят на ПК уже этой весной.
Об этом в интервью журналу GQ сообщил президент Sony Interactive Entertainment Джим Райан.
По словам Райана компания планирует и дальше выпускать некоторые свои эксклюзивы на ПК. Есть даже целый список.
Напомним, что в прошлом году Sony выпустила на ПК экшен Horizon Zero Dawn. В Steam он получил 78% положительных отзывов на основе 32 тысяч пользовательских рецензий.
Трейлер Days Gone
Подробней про Days Gone
- Days Gone – это экшен от третьего лица в сеттинге постапокалипсиса. Игра вышла в 2019 году на PlayStation 4.
- Действия игры разворачиваются спустя 2 года после глобальной пандемии, которая превратила большую часть населения планеты во "фриков" – местный аналог зомби.
- Главным героем выступает наемник Дикон Сент-Джон – в прошлом член байкерской группировки "Бешеные псы".
- В игре можно исследовать открытый мир на мотоцикле, искать лагеря выживших и сражаться с "фриками". Игрок может открывать новые способности, создавать ловушки и модифицировать оружие.
- Одна из особенностей Days Gone – огромные волны зомби, от которых герою нужно спасаться.