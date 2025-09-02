Глава компании Дэвид Эллисон является давним фанатом серии.

Paramount и Activision решили вывести Call of Duty за пределы игровой индустрии - шутер получит полнометражную экранизацию.

Как сообщает Variety, стороны подписали соглашение, которое охватывает не только производство и прокат, но и потенциальное развитие франшизы в формате кино и телевидения.

Пока неизвестно ни кто возьмётся за сценарий и режиссуру, ни примерные сроки выхода. Но в Paramount заверили, что проекту уделят такое же внимание к качеству, как и "Топ Гану: Мэверик".

Глава студии Дэвид Эллисон, который сам много лет играет в Call of Duty, подчеркнул, что атмосфера игр будет сохранена, а фильм должен стать интересным как для ветеранов серии, так и для новичков.

Президент Activision Роб Костич заявил, что основной фокус остаётся на играх, но партнёрство с Paramount - это шанс показать в кино масштаб и динамику, за которые ценят Call of Duty. По его словам, фильм не станет просто адаптацией, а расширит вселенную и поможет франшизе выйти за рамки привычной аудитории.

Ранее мы рассказывали, что Activision уменьшит вес Call of Duty на Playstation 5 более чем на 100 ГБ. Теперь версия игры для будет PS5 весить всего 25 ГБ.

