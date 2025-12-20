Изысканный вариант Шубы с добавлением лосося понравится всем родным.

Каждому украинцу знаком салат Шуба - частый гость на семейных праздниках. Если классический вариант уже приелся, попробуйте необычную разновидность с красной рыбой. Замена всего одного ингредиента кардинально меняет вкус блюда, делая его богаче и изысканнее. К тому же лосось и семга очень полезны для здоровья.

Царская Шуба с красной рыбой - подробный рецепт

Этот рецепт использует привычные нам продукты, но меняет классические слои местами. Для ускорения процесса готовки можно взять уже готовые вареные овощи.

Салат Шуба с красной рыбой готовится из таких ингредиентов:

300 граммов слабосоленого лосося или семги;

2 средние картофелины;

4 мелкие или 2 крупные моркови;

2 средние свеклы;

1 лук;

1 столовая ложка сахара;

1 чайна ложка соли;

2 столовые ложки уксуса;

2 яйца;

150 граммов майонеза;

специи, перец по вкусу;

зелень, икра для украшения.

Первым делом нужно заранее замариновать лук. Овощ мелко нарезаем и выкладываем в глубокую посуду. Добавляем чайную ложку соли, столовую сахара, уксус и немного воды. Все смешиваем и оставляем мариноваться, пока готовятся остальные ингредиенты. Перед добавлением в салат слейте жидкость.

Картошку, морковь, свеклу и яйца отварить до готовности и остудить. Каждый ингредиент натереть на крупной терке. Рыбу почистить от кожи и костей, нарезать мелким кубиком.

Шуба с лососем собирается слоями в порционных пиалах или на большой миске. Чтобы блюдо выглядело эстетично, можно использовать кулинарное кольцо. Выложите продукты в таком порядке: свекла - морковь - картофель - маринованный лук - яйца - рыба. Все слои, кроме последнего, смажьте майонезом. Поставьте в холодильник и дайте пропитаться хотя бы 2-3 часа.

Перед подачей украсьте блюдо зеленью или посыпьте икрой. Шуба с красной рыбой будет гораздо вкуснее, если использовать домашний майонез вместо магазинного. Также в салат можно добавить слой тертого яблока, если любите сочетание соленого с фруктами.

