Чтобы у ребенка была счастливая судьба, стоит дать ему подходящее имя.

Как назвать мальчика в 2026 году - животрепещущий вопрос для всех украинцев, которые ждут малыша. Имя - это не только наше наименование, но и мощный талисман. Многие люди верят, что оно способно влиять на характер и даже менять судьбу. Нередко именно по имени окружающие делают первые выводы о человеке.

Мы назвали модные, красивые и редкие имена, которые можно дать сыну в следующем году. Они имеют мощную энергетику и отличаются красивым звучанием.

Как назвать сына в 2026 году

Мода на имена постоянно меняется, как и на все остальное. Если 10-20 лет назад среди украинцев было много Иванов, Владимиров и Сергеев, то у современных родителей предпочтения изменились. Как сообщает Министерство юстиции, в Украине поменялся подход к тому, как назвать ребенка.

Следующие мужские имена были очень популярными в 2025 году и, скорее всего, останутся востребованными в 2026: Александр ("защитник людей"), Марк ("молот"), Тимофей ("тот, кто почитает Бога"), Матвей ("Божий дар"), Максим ("величайший"), Артем ("здоровый"), Богдан ("данный Богом"), Дамир ("железо"), Даниил ("Бог - мой судья") и Дмитрий ("земледелец").

Украинские семьи, которые живут за границей, также часто учитывают транслитерацию имени на латиницу. Многие предпочитают варианты, которые легко прочесть иностранцам (например, Victor и Roman вместо труднопроизносимого Mykhailo).

Современные и древние украинские мужские имена

Многие украинцы хотят отразить свои корни в свидетельстве о рождении ребенка. С началом полномасштабной войны стали как никогда популярные украинские мужские имена. Среди них есть как экзотические, вдохновленные военными реалиями (Байрактар, Джавелин), так и более привычные, отражающие стремление украинцев к миру (Миродар, Миролюб, Мирослав, Любомир).

Если вас интересует, как можно красиво назвать сына с учетом украинских традиций, рекомендуется обратить внимание на имена славянского происхождения: Болеслав ("великая слава"), Вадим ("спорщик"), Владислав ("повелитель славы"), Владимир ("властелин мира"), Вячеслав ("славный"), Мстислав ("славный защитник"), Святополк ("святое войско"), Святослав ("святая слава"), Ярослав ("славный в силе").

Самые красивые имена для мальчиков

У всех родителей есть свое мнение на счет того, как благозвучно назвать сына. Существуют очень многие мужские имена - красивые из них для каждого свои. Но большинству украинцев понравятся следующие варианты: Ян ("помилованный Богом"), Эдуард ("хранитель богатства"), Руслан ("лев"), Глеб ("Божий наследник"), Лев, Роман ("крепкий"), Виктор ("победитель"), Макар ("благословенный"), Давид ("любимый").

Какие есть редкие и красивые имена для мальчиков

Родители, которые ценят самобытность и уникальность, хотят подобрать необычное имя для мальчика. Такой ребенок точно будет выделяться из толпы, привлекая к себе всеобщее внимание. Нередко для этого подбирают иностранные слова или придумывают собственные уникальные варианты.

Вот как назвать мальчика, чтобы получилось оригинально: Леон ("лев"), Оскар ("божественное копье"), Серафим ("святой"), Флориан ("цветущий"), Август ("величественный"), Роберт ("блеск славы"), Артур ("медведь"), Орест ("стоит на горе"), Модест ("скромный"), Платон ("широкоплечий"), Рафаэль ("исцеленный Богом").

Важно, чтобы имя для мальчика хорошо сочеталось с фамилией и отчеством. В противном случае может возникнуть комический эффект.

