Стали известны первые детали The Duskbloods – новой игры от создателя Elden Ring

Помимо создания PvPvE-игры, разработчики постарались привнести в The Duskbloods множество свежих и интересных идей.

Nintendo опубликовала обширное интервью, в котором глава FromSoftware Хидетака Миядзаки поделился подробностями о грядущей The Duskbloods. Напомним, что мрачный мультиплеерный экшен с элементами стимпанка и вампирской тематики анонсировали на Nintendo Direct в качестве эксклюзива Switch 2.

The Duskbloods отличается от традиционных игр студии, подарившей нам Dark Souls, Bloodborne и Elden Ring. Игра, в первую очередь, представляет собой "PvPvE-тайтл, сфокусированный на онлайн-мультиплеере, где игроки сражаются с врагами, управляемыми ИИ, а также друг с другом".

Игроки выбирают себе персонажа из набора героев (их больше дюжины), которых называют "Кровоприсягнувшие". Это группа вампиров, что получает нечеловеческую силу через особую кровь, которую они поглощают. У всех уникальные способности и оружие.

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Вампиры охотятся за некой сущностью, которую называют "Первая кровь", при этом, занести их может в любую точку времени, поэтому они перемещаются по разным эпохам и временам: от готических городов и индустриальных локаций до более современных.

Игроки ходят по-специальному хабу, где могут настраивать своего персонажа и запустить мультиплеерный матч. В сражениях будут участвовать до восьми человек. В зависимости от условий матча, игроки получают очки выигрыша или проигрыша – их они тратят на прокачку персонажа.

Во время матчей игрокам предстоит сражаться друг с другом и выполнять разные PvE-задачи, например, вместе убить босса или остаться одному на карте, перебив других игроков. Некоторые игроки могут воздержаться от битв, и, например, засесть в засаде на других игроков, кто-то может пойти в лобовую атаку на босса и так далее.

Время от времени на картах происходит система событий, которые изменят условия победы и правила. Так, в небе может возникнуть гигантское каменное лицо, которое можно было увидеть в трейлере. Оно влияет на окружающую среду и изменяет награды.

Миядзаки уверяет, что The Duskbloods понравится и тем игроками, которые не любят PvP-сражения. Хотя целью матча и является получение "Первой крови", есть и личные цели, которые дают игроку отдельное вознаграждение в конце матча.

Еще одна важная механика The Duskbloods – роли персонажей. Например, если игрок обладает ролью "Предназначенные соперники", то другой игрок назначается ему соперником, и тому поручается найти и победить этого игрока. Это засчитывается как достижение личной цели, отдельной от общих условий победы.

Игроки могут назначать своим персонажам любые роли через кастомизацию крови, что позволяет наслаждаться ролевыми играми в прямом смысле этого слова, добавляя драматизма всем этим схваткам, говорит Миядзаки. По его словам, разработчики постарались привнести в The Duskbloods множество свежих и интересных идей.

Релиз The Duskbloods состоится в 2026 году на Nintendo Switch 2.

Напомним, в продажу Nintendo Switch 2 поступит 5 июня по цене от 470 евро (~20 000 грн). Некоторые игры, к слову, подорожают. Например, за картридж Mario Kart World придется заплатить 90 евро. Ожидаемо, новая ценовая политика не вызвала у геймеров восторга.

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