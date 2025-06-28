Sony готовит экранизацию Bloodborne. Как сообщает инсайдер Даниэль Рихтман, сейчас компания ищет режиссёра для фильма.
Ранее Рихтман утверждал, что к проекту могут быть причастны продюсер Лоренцо ди Бонавентура ("Трансформеры") и сценарист Даррен Лемке ("Шазам!").
В феврале 2024 года он также сообщил, что на роль режиссёра рассматривается Адам Вингард "(Годзилла против Конга", "Ведьма из Блэр"), а на главную роль претендует Билл Скарсгард ("Оно").
Bloodborne - экшен-RPG от студии FromSoftware, выпущенная в 2015 году эксклюзивно для Playstation 4. Её события происходят в городе Йарнам, где чудодейственная кровь привела к эпидемии, превращающей людей в чудовищ. Игрок берёт на себя роль охотника, который пытается выяснить природу происходящего и сталкивается с существами, нарушающими границы человеческого понимания.
Но Bloodborne - не единственная игра FromSoftware, по которой готовится фильм. Ранее мы рассказывали, что режиссер Elden Ring нашел звезду на главную роль в экранизации культовой игры. Ранее он снялся в военной драме "Под огнем", которую ставил тот же Гарленд.
Кроме того, Джордж Р. Р. Мартин одобрил выбор режиссёра для фильма по Elden Ring. Писатель считает Алекса Гарланда первоклассным специалистом.