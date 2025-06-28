Главную роль может сыграть Билл Скарсгард.

Sony готовит экранизацию Bloodborne. Как сообщает инсайдер Даниэль Рихтман, сейчас компания ищет режиссёра для фильма.

Ранее Рихтман утверждал, что к проекту могут быть причастны продюсер Лоренцо ди Бонавентура ("Трансформеры") и сценарист Даррен Лемке ("Шазам!").

В феврале 2024 года он также сообщил, что на роль режиссёра рассматривается Адам Вингард "(Годзилла против Конга", "Ведьма из Блэр"), а на главную роль претендует Билл Скарсгард ("Оно").

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Bloodborne - экшен-RPG от студии FromSoftware, выпущенная в 2015 году эксклюзивно для Playstation 4. Её события происходят в городе Йарнам, где чудодейственная кровь привела к эпидемии, превращающей людей в чудовищ. Игрок берёт на себя роль охотника, который пытается выяснить природу происходящего и сталкивается с существами, нарушающими границы человеческого понимания.

Но Bloodborne - не единственная игра FromSoftware, по которой готовится фильм. Ранее мы рассказывали, что режиссер Elden Ring нашел звезду на главную роль в экранизации культовой игры. Ранее он снялся в военной драме "Под огнем", которую ставил тот же Гарленд.

Кроме того, Джордж Р. Р. Мартин одобрил выбор режиссёра для фильма по Elden Ring. Писатель считает Алекса Гарланда первоклассным специалистом.

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