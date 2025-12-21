Адвокат объяснил, кто имеет право на такую процедуру.

Пенсия умершего пенсионера может быть выплачена членам его семьи, но лишь при определенных условиях. Адвокат Мастюгин Евгений в комментарии УНИАН рассказал, можно ли претендовать на пенсию умерших родителей и в течение какого срока родственники должны обратиться для начисления выплат.

Как получить пенсию за умершего родственника в Украине

Пенсия - это ежемесячная выплата от государства, которую человек получает после достижения пенсионного возраста или в случае инвалидности. В определенных законом случаях ее могут получать и члены семьи. Мастюгин объяснил, что такое недополученная пенсия умершего - по его словам, это та часть выплат, которая была начислена при жизни, но не выплачена человеку, именно на ее получение имеют право наследники.

"Сумма пенсии, которая принадлежала пенсионеру и осталась недополученной в связи с его смертью, выплачивается по месяц смерти включительно членам его семьи, которые проживали вместе с пенсионером на день его смерти", - говорит адвокат.

Отдельно эксперт остановился на том, как получить пенсию умершего, если с ним не проживал - в таком случае выплата включается в наследство, ее можно получить уже в порядке наследования, это же правило действует, если они не обратились за выплатой недополученной пенсии в течение шести месяцев.

"Право на сумму пенсии пенсионера, начисленную ему при жизни, но не выплаченную имеют в первую очередь члены его семьи, проживавшие вместе с пенсионером на день его смерти, и во вторую очередь его наследники по завещанию или по закону в порядке очередности", - отмечает правовед.

Для выплаты недополученной пенсии в связи со смертью пенсионера нужно обратиться в орган, назначающий пенсию, в течение 6 месяцев со дня открытия наследства, вместе с заявлением о выплате предоставляются:

свидетельство о смерти;

документы, подтверждающие родственные отношения с умершим пенсионером;

документ, удостоверяющий личность заявителя.

Также, по словам Мастюгина, заявление можно подать через веб-портал Пенсионного фонда Украины.

Нетрудоспособными членами семьи подаются документы, удостоверяющие, что они находились на содержании умершего пенсионера. Члены семьи предоставляют паспорт или другие документы, подтверждающие проживание с пенсионером на день его смерти.

Вместе с тем для того, чтобы получить недополученную пенсию, которая вошла в наследство, наследник подает в Пенсионный фонд:

документ, удостоверяющий личность;

свидетельство о смерти;

свидетельство о праве на наследство, которое выдает нотариус после открытия наследственного дела.

Также по словам юриста, если умерший был пенсионером другого государства, то по недополученной пенсии применению подлежит законодательство государства, в котором пенсия была назначена.

справка Мастюгин Евгений Адвокат Имеет многолетний опыт в пенсионном праве и сотни успешно назначенных и пересчитанных пенсий, как добровольно, так и через суд. Специализируется на юридическом сопровождении назначения и перерасчета пенсий различных категорий, включая специальные и льготные. Расчета стажа, доходов, сбор документов и подача в Пенсионный фонд или суд.

