Чтобы Новый год 2026 запомнился приятными воспоминаниями, воспользуйтесь нашей памяткой.

Новый год 2026 берет отсчет в полночь четверга 1 января. У многих украинцев это самый любимый светский праздник. Волшебная ночь объединяет семьи, собирая родных за праздничным столом. Чтобы торжество прошло удачно и запомнилось счастливыми воспоминаниями, стоит заранее к нему подготовиться. Мы рассказали, в какой цвет одеваться на Новый год 2026, какие блюда приготовить и как лучше всего нарядить елку.

Видео дня

2026 год кого по китайскому гороскопу

Некоторым людям интересны эзотерические сведения про 2026 год - какого животного почтить согласно китайской астрологии. Символом наступающего года станет Красная Огненная Лошадь. Считается, что она приносит людям болезненные изменения и побуждает к активным действиям. Чтобы достичь желаемого, нужно много работать и не бояться новизны.

Гороскоп для знаков Зодиака на 2026 год сулит судьбоносные перемены. Все принятые решения будут иметь серьезные последствия, а многим людям придется пересмотреть круг общения.

В чем нельзя встречать 2026 год и в чем можно

Астрологи дали украинцам рекомендации о том, в чем встречать Новый год 2026. "Счастливый" цвет отличается для каждого знака Зодиака, но в целом удачу принесут теплые оттенки - красный, оранжевый, шоколадный, золотой. Однако не стоит надевать массивные украшения и черное платье на Новый год. Лошадь одобрит легкость и воздушность образа.

Девушки в честь праздника могут украсить ногти. Модный и счастливый маникюр на Новый год рекомендуется выполнять в теплых тонах с добавлением блесток или геометрических узоров.

В каком цвете украшать елку 2026 года

Многие семьи приобрели праздничное дерево еще перед Днем святого Николая. Однако у эзотериков есть отдельные рекомендации о том, когда ставить елку 2026 Нового года. К примеру, это можно сделать 24 декабря для семейного благополучия, или 26 числа для привлечения денег.

Важно не только знать, когда ставить елку, но и как её украсить. Лучшими цветами украшений считаются белый, золотой и красный. Не стоит вешать на дерево очень старые или сломанные игрушки, поскольку они задерживают негативную энергетику в доме.

Что подарить на Новый год

Обмен подарками - добрая семейная традиция, которая однако вызывает много тяжелых раздумий. Идеальный новогодний презент отражает любовь и заботу близких, и при этом полезен в быту. Ранее мы рассказывали, что подарить маме на Новый год, а также папе и бабушкам с дедушками. Рекомендуем выбирать простые в использовании и полезные в быту предметы.

Для семей украинских защитников также есть несколько вариантов, что подарить военному на Новый год. Любому военнослужащему пригодятся тактические ботинки, термобелье или спальный мешок.

Что должно быть на столе в год Лошади 2026

Рекомендации о том, что готовить на Новый год, включают овощи, зелень, рыбу и курицу, фруктовые десерты. Огненная Лошадь одобрит легкие для желудка и полезные блюда. Не менее важно знать, что нельзя готовить на Новый год 2026. Это прежде всего конина, жирная и острая пища, тяжелые многослойные торты.

Закуски на стол к Новому году рекомендуется делать из тарталеток, начиненных крабовыми палочками или семгой. Также можно сделать лакомство в форме мандаринов из вареной моркови или канапе. Большим спросом на праздниках пользуется закуска из лаваша.

Для разогрева аппетита стоит подать бутерброды на Новый год с колбасой, курицей, шпротами. Они несложно готовятся и симпатично выглядят. Салаты на Новый год 2026 можно приготовить быть легкими, с апельсином и сельдерей, либо сытными, с добавлением курицы. Также гостям гарантированно понравится оригинальная Шуба с красной рыбой вместо сельди. На десерт попробуйте сделать красивое пирожное Шишки.

Вас также могут заинтересовать Новости: