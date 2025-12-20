О пользе тыквы наперебой твердят все диетологи и нутрициологи - овощ благоприятно влияет на зрение, сердце, пищеварительный тракт, укрепляет иммунитет. Именно поэтому культуру можно и нужно употреблять - в таком случае необходимо найти простые рецепты из тыквы, чтобы понравилось даже тем, кто скептически настроен по отношению к этому продукту.
Что приготовить из тыквы - варианты блюд
Вариантов ужина из сезонной ягоды, которую в кулинарии и нутрициологии часто именуют овощем, существует великое множество. Это самые лучшие блюда из тыквы на сковороде и в духовке.
Тыква по-гречески
Ингредиенты:
- четыреста граммов тыквы;
- один зубчик чеснока;
- одна чайная ложка томатной пасты;
- одна чайная ложка сушеного базилика;
- одна столовая ложка оливкового масла;
- две столовых ложки воды;
- соль, перец.
Если вы искали простые блюда из тыквы на сковороде или в духовке, то "Тыква по-гречески" - один из лучших вариантов. Для приготовления лучше всего брать овощ сладкого сорта, который необходимо очистить от кожуры и нарезать кубиком. Затем выложить его на разогретую сковороду, смазанную оливковым маслом, обжарить со всех сторон в течение 5-7 минут. Посолить, поперчить, добавить сушеный базилик. Выдавить из пакетика томатную пасту, выложить измельченный чеснок, перемешать. Переложить тыкву в форму для запекания, залить водой, накрыть фольгой и готовить в духовке около получаса при температуре 180 градусов Цельсия. Запеченную тыкву можно подавать к мясу или рыбе как гарнир.
Драники из тыквы
Ингредиенты:
- двести граммов тыквы;
- одно яйцо;
- половинка репчатого лука;
- половина столовой ложки муки с горкой;
- тридцать миллилитров подсолнечного масла;
- соль, перец.
Немногие хозяйки знают, что можно приготовить из тыквы даже драники - они получатся ничуть не хуже картофельных. Вам нужно очистить овощ, разрезать на несколько частей, чтобы удобно было держать в руке. Затем взять терку и натереть тыкву. Выложить в глубокую миску, вбить яйцо, добавить нарезанный репчатый лук, муку, соль и перец. Перемешать массу, сковороду смазать маслом и поставить на огонь. Выкладывать ложкой получившееся тесто порционно, обжаривать с каждой стороны по 5-10 минут до золотистой корочки. Драники из тыквы можно подавать со сметаной или греческим йогуртом.
Тыквенный пирог
Ингредиенты:
- четыреста граммов тыквы;
- два яйца;
- столовая ложка сметаны;
- пятьдесят миллилитров растительного масла;
- сто пятьдесят граммов сахара;
- сто восемьдесят граммов муки;
- щепотка соли;
- пол чайной ложки ванильного сахара;
- чайная ложка разрыхлителя.
Если вы не могли придумать, что можно приготовить из тыквы сладкое, то нежнейший воздушный тыквенный пирог - шикарный вариант для чаепития. Он долго не черствеет, чудесно пахнет и прекрасно гармонирует с любым горячим напитком. Вам нужно взять глубокую миску, вбить яйца, взбивать их миксером, постепенно всыпая сахар, соль и ванильный сахар, пока не увидите белую пену. Когда это случится, самое время добавить сметану и тыкву, натертую на мелкой терке или перебитую в комбайне.
Перемешать массу лопаткой, всыпать муку и разрыхлитель, влить масло и снова размешать лопаткой. По желанию прямо в тесто можно добавить корицу, тертое яблоко, цедру апельсина или что-нибудь на ваш вкус. Форму для выпечки смазать маслом, вылить тесто, выпекать 40-50 минут при 180 градусах Цельсия. Дождаться, пока пирог остынет, затем достать из формы и подать к столу.