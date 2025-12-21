Дата Крещения Господнего в этом году изменилась из-за перехода на новый стиль.

Ежегодно в начале года христиане отмечают Крещение Господне - заключительный праздник зимних Святок. В Украине это торжество известно много столетий и имеет свои уникальные обычаи. Мы разобрались, в какую дату праздновать Крещение православным, что нужно и чего категорически нельзя делать.

Когда будет Крещение в Украине 2026

Согласно Библии, Иисус Христос покрестился в реке Иордан при помощи Иоанна Крестителя в 30-летнем возрасте. Неизвестно, когда точно случилось это событие, поэтому дата праздника является условной. В течение многих лет украинцы отмечали 19 января Крещение и Богоявление.

Однако в 2023 в нашей стране прошла реформа церковного календаря. Даты православных торжеств перенеслись на 13 дней назад, поэтому Крещение по новому календарю будет 6 января. Именно в этот день в храмах ПЦУ пройдут крещенские богослужения.

Дает ли выходной на Крещение 2026 Украина

В государственном календаре лишь немногие христианские мероприятия считаются официальными праздниками, и этот праздник к ним не относится. Поэтому дополнительного нерабочего дня не будет. Календарного выходного тоже не ожидается, ведь Крещение 2026 выпадает либо на вторник (6 января), либо на понедельник (19 января).

Как отметить Крещение

Наши предки знали про этот праздник и очень его чтили. К празднованию готовились заранее. 5 января по новому календарю и 18 числа по старому наступает Крещенский сочельник. В течение целого дня верующие голодали, а на ужине присутствовали постные блюда и голодная кутья.

Само Крещение - праздник освящения воды. Это и была главная традиция дня. Священники святили колодцы и источники, откуда могли напиться все желающие. Также воду освящали при храмах, поэтому украинцы обязательно приносили на службу кувшины с водой. Такую жидкость берегли, используя только для исцеления. В утро праздника ею брызгали всех членов семьи, а также домашний скот.

В современной Украине многие люди купаются в водоемах на Крещение, поскольку верят, что так можно оздоровиться и "смыть" грехи. Большинство исследователей считают этот обычай совсем новым, не имеющим отношения к древней истории. Если вы все же хотите окунуться в прорубь, ознакомьтесь с тем, как правильно купаться на Крещение. Эта забава может иметь негативные последствия для здоровья.

Чего нельзя делать на Крещение

Как и в другие важные церковные даты, под запретом конфликты, матерная ругань, злоупотребление алкоголем. Работать не запрещено, но лучше не заниматься рукоделием. Для людей, которые хотят искупаться в речной воде, важно не нарушать технику безопасности и нырять в необорудованных местах.

Независимо от того, какого числа Крещение вы празднуете, важно оставаться в хорошем настроении и не ссориться с близкими.

