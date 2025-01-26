Напомним, что Assassin's Creed Shadows выйдет уже через 2 месяца.

Assassin's Creed Mirage, выпущенная более года назад, возможно, получит своё первое DLC.

Об этом сообщило французское издание Les Echos. По их информации, президент Ubisoft Ив Гиймо дал зелёный свет на разработку дополнения после визита в Саудовскую Аравию. Финансировать проект будет саудская Savvy Games Group, известная своими крупными инвестициями в игровую индустрию.

Такое решение стало неожиданностью, учитывая, что Assassin's Creed Shadows, следующая часть франшизы, выйдет уже 20 марта 2025 года. Mirage изначально планировался как дополнение к Assassin's Creed Valhalla, но позже превратился в самостоятельную игру. С момента её релиза в октябре 2023 года никаких DLC для неё не выходило.

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Пока Ubisoft официально не подтвердила разработку DLC, но источник сообщает, что переговоры с Savvy Games стали ключевым моментом для принятия этого решения. Учитывая, что предыдущие части, такие как Odyssey, получали контент спустя годы после релиза, возможность DLC для Mirage выглядит вполне реальной.

Ранее мы рассказывали, что Assassin's Creed теперь стала прямо как The Sims. Ubisoft показала, как строить поселение в Assassin's Creed Shadows.

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