Анонсирована новая игра во вселенной "Властелина колец" – симулятор выживании в Мории

Игра называется The Lord of the Rings: Return to Moria.

Вчера Epic Games провела небольшую презентацию будущих проектов, которые появятся в магазине Epic Games Store. Мероприятие открылось анонсом новой игры во вселенной "Властелина колец". Это будет симулятор выживания в недрах Мории под названием The Lord of the Rings: Return to Moria. За разработку проекта отвечают студия Free Range Games и издательство North Beach Games. События игры разворачиваются в Четвертую Эпоху Средиземья, то есть после истории в книжной трилогии и уничтожения Кольца Всевластья. Лорд Гимли призвал гномов вернуться в глубины Мории, также известной как Казад-дум. Пользователи должны раскрыть тайны трех легендарных гор, под которыми находится город, и узнать, что за тень копошится в нижних тоннелях. Геймплей в The Lord of the Rings: Return to Moria в целом стандартный, как для симулятора выживания. Игроки должны исследовать локации, добывать ресурсы, сражаться с орками, которых по-прежнему много в Мории, и строить базы. Существенная роль в проекте уделяется созданию и улучшению снаряжения. Пользователи смогут искать гномьи доспехи, оружие и инструменты, а также восстанавливать древние кузницы для укрепления и совершенствования экипировки. Другие подробности The Lord of the Rings: Return to Moria В проекте появится обширный редактор персонажа. Игроки сумеют вылепить гнома на свое усмотрение.

Локации создаются с помощью процедурной генерации. Разработчики обещают, что благодаря такому решению каждая экспедиция будет уникальной.

В Return to Moria можно играть как в одиночку, так и в команде с другими пользователями.

Для добычи ресурсов — золота, мифрила, кварца, железа — понадобится строить шахты. Работа киркой привлекает врагов, поэтому придется отвлекаться на сражения.

Особой ценностью в игре обладают магические артефакты. К ним относятся мечи, которые светятся во время приближения орков, амулеты для повышения характеристик и карты мифриловых жил.

The Lord of the Rings: Return to Moria выйдет весной 2023 года эксклюзивно в Epic Games Store.

