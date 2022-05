В сервисе дарят BioShock: The Collection.

В конце весны и в начале лета в Epic Games Store проходит "Мегараспродажа". Ее обычно сопровождают раздачи крупных игр, и в текущем году эта традиция продолжилась. На прошлой неделе в EGS можно было забрать Borderlands 3, а сейчас каждый пользователь волен добавить в свою библиотеку все части серии BioShock вместе с дополнениями.

Раздача сборника BioShock: The Collection продлится до 2 июня, 18:00 по Киеву. Далее бесплатной станет новая игра, однако ее название пока неизвестно. Во время "Мегараспродажи" все проекты, которые Epic Games дарит пользователям, становятся известны только во время старта раздачи.

В BioShock: The Collection входят BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered и BioShock Infinite: The Complete Edition. К каждой игре прилагаются дополнения. Например, вместе с последней частью франшизы пользователи получат добавки Clash in the Clouds и Burial at Sea.

Подробнее о серии BioShock

Все игры франшизы считаются культовыми, особенно первая часть, которая вышла в 2007 году. Создателем и идейным вдохновителем BioShock выступает Кен Левин.

Каждый проект франшизы получил на Metacritic более 90 баллов. А оригинальная BioShock входит в число самых высокооцененных игр в истории.

Сейчас создается продолжение серии, но уже без Кена Левина. За него отвечает студия Cloud Chamber, куда вошли многие ветераны франшизы.

