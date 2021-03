TMNT: Shredder's Revenge выйдет на ПК и консоли.

Компания Dotemu анонсировала Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge – пиксельную игру в жанре beat ’em up, созданную в стиле классического мультсериала о Черепашках-ниндзя 1987 года.

Трейлер Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge

Подробности Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge

В Shredder's Revenge у игроков на выбор будут все четыре главных героя с уникальными способностями: Леонардо, Рафаэль, Донателло и Микеланджело. Сражаться придется против культовых злодеев из клана Фут, мутантов Рокстеди и Бибопа, а также Шреддера.

Игру можно будет пройти одному или в кооперативе на четырех человек.

Авторы Shredder's Revenge раннее работали над игрой Scott Pilgrim vs. the World: The Game.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge выйдет на ПК и на консолях. Больше подробностей авторы сообщат позже. Однако известно, что страница игры уже появилась в Steam.

Автор: Сергей Коршунов