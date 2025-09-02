Бесплатное демо будет доступно до 16 сентября.

Ubisoft решила дать игрокам возможность лично оценить Anno 117: Pax Romana до релиза. Компания выпустила демоверсию градостроительной стратегии.

С 2 по 16 сентября владельцы ПК могут бесплатно попробовать игру, но в упрощённом формате.

В демо открыты только стартовые этапы, при этом каждую сессию ограничили одним часом без возможности сохранения.

Видео дня

Запускать демо можно неограниченное количество раз, но прогресс в полной версии не переносится. Вырезаны и ключевые механики, например, игрокам недоступны войны и изменения параметров вроде уровня сложности.

При этом сама пробная версия весит внушительные 93 ГБ, почти как полноценная игра.

Релиз Anno 117 Pax Romana запланирован на 13 ноября. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

Кроме того, недавно Ubisoft показала новый трейлер игры, где представила новый регион - Альбион. Игрокам предстоит решить, сохранить ли традиции кельтов, или же начать распространение культуры римлян.

Ранее мы рассказывали, что Ubisoft неожиданно анонсировала бесплатное обновление Assassin's Creed Mirage с новым контентом. В игру добавят новую сюжетную главу и переработают геймплей.

Вас также могут заинтересовать новости: