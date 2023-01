Педро Паскалю и Белле Рамзи поручили сделать Джоэла и Элли своими персонажами.

Ведущие актеры шоу The Last of Us, Педро Паскаль и Белла Рамзи, не проходили игру Naughty Dog, которая легла в основу экранизации. Часть пользователей раскритиковали исполнителей главных ролей за это. Шоураннер Крейг Мазин отреагировал на претензии и объяснил, с чем связано такое решение.

"Многие люди забеспокоились, когда новость стала известна. Было обидно знать, что у нас есть, и видеть, что люди сомневаются", — отметил шоураннер в интервью The Washington Post.

Мазин заявил, что Паскалю и Рамзи специально сказали не проходить The Last of Us. Создатели хотели увидеть, как главные актеры интерпретируют образы Джоэла и Элли. Они получили достаточно творческого пространства без ориентации на первоисточник.

"Я не тренировал ее [Рамзи], чтобы она повторяла манеры Элли. Я не тренировал ее, чтобы она повторяла ритмы Элли. Я не учил ее делать ничего, кроме как внутри сцен, я давал ей знать, какие намерения были в диалоге и в тексте", — продолжил Мазин.

Затем шоураннер заявил, что он и соруководитель Naughty Dog Нил Дракманн должны были показать новые версии героев: "Это наша работа. Это работа Нила и моя работа — изложить все [аспекты] Элли и Джоэла на странице. Мы знаем Элли и Джоэла полностью. Мы знаем их изнутри и снаружи, не только в том виде, в котором они были воплощены Троем Бейкером и Эшли Джонсон, но и просто с нуля, когда Нил все продумал. И как мы с ним создавали эти новые версии".

Сериал The Last of Us — сюжет и актеры

Экранизация игры показывает мир, где случилась вспышка эпидемии мутировавшего гриба-паразита, который превращает людей в зомби. В центре сюжета опытный циничный контрабандист Джоэл, потерявший дочь на заре пандемии. Теперь ему предстоит перевезти через всю страну дерзкую девочку Элли с иммунитетом к болезни.

Роли Джоэла и его спутницы исполнят Педро Паскаль и Белла Рамзи соответственно. Эти актеры уже снимались вместе в другом успешном шоу от HBO — "Игре престолов".

Шоураннером экранизации выступил Крейг Мейзин, создавший сериал "Чернобыль". В производстве также участвует автор оригинальной игры — глава студии Naughty Dog Нил Дракманн.

Съемки шоу проходят в Канаде. HBO планирует потратить на производство первого сезона картины $200 миллионов.

Первая серия шоу вышла 15 января на HBO Max.

