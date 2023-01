В Голливуде распространена практика одновременной работы над несколькими шоу, часть из которых никогда не выйдет.

Сериал The Last of Us уже можно назвать успехом, хотя вышел только один эпизод. Зрители и критики поставили высочайшие оценки и рассыпались в похвалах, а шоу уже выбилось в лидеры HBO Max по просмотрам. На этом фоне появились слухи, что готовятся несколько ответвлений во франшизе. Правда, не всем из этих сериалов дадут "зеленый свет".

Неподтвержденными сведениями поделился инсайдер и аналитик игровой индустрии под псевдонимом LumberjackRy. Он сообщил в Twitter: "HBO работает с PlayStation Productions над 5 спин-оффами The Last of Us. Они хотят запустить как минимум два, не прекращая при этом работу над основным сериалом".

Затем инсайдер объяснил, что для Голливуда параллельно создавать несколько сериалов по франшизе – это стандартная практика. Редко случается, что хотя бы несколько из них получают "зеленый свет".

"Они хотят дать зеленый свет как минимум 2", что означает, что все 5, а скорее всего 4, не дойдут до сериала. Разработка нескольких сериалов одновременно происходит в Голливуде постоянно, а вот заказ на сериал, он же "зеленый свет", — большая редкость", — добавил LumberjackRy.

Заявление инсайдера звучит странно на фоне слов одного из директоров Naughty Dog, руководителя разработки двух частей The Last of Us Нила Дракманна. В начале января он заявил, что единственной адаптацией франшизы будет шоу от HBO, которое уже начало выходить.

Сериал The Last of Us — сюжет и актеры

Экранизация игры показывает мир, где случилась вспышка эпидемии мутировавшего гриба-паразита, который превращает людей в зомби. В центре сюжета опытный циничный контрабандист Джоэл, потерявший дочь на заре пандемии. Теперь ему предстоит перевезти через всю страну дерзкую девочку Элли с иммунитетом к болезни.

Роли Джоэла и его спутницы исполнят Педро Паскаль и Белла Рамзи соответственно. Эти актеры уже снимались вместе в другом успешном шоу от HBO — "Игре престолов".

Шоураннером экранизации выступил Крейг Мейзин, создавший сериал "Чернобыль". В производстве также участвует автор оригинальной игры — глава студии Naughty Dog Нил Дракманн.

Съемки шоу проходят в Канаде. HBO планирует потратить на производство первого сезона картины $200 миллионов.

Первая серия шоу вышла 15 января на HBO Max.

