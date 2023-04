Джек Блэк считает RDR отличным кандидатом благодаря великолепной истории.

Видеоигровые экранизации набирают оборотов и становятся заметным трендом. Недавно аудиторию покорила адаптация The Last of Us, а сейчас в кинотеатрах гремит "Супербратья Марио в кино". И это лишь наиболее известные новые картины по мотивам игр. В будущем список экранизаций продолжит расширяться быстрыми темпами, и в нем может появиться Red Dead Redemption.

Актер Джек Блэк известен по фильмам "Школа рока", "Джуманджи: Зов джунглей" и уже упомянутом "Супербратья Марио в кино". Он также интересуется играми и даже озвучил несколько культовых персонажей, например, Железяку в Borderlands и Гельмута Фуллбира в Psychonauts 2.

В недавнем интервью с BBC актер пофантазировал насчет игры, которая заслуживает адаптации. По мнению Блэка, это Red Dead Redemption от Rockstar Games, ведь в проекте реализована великолепна история – даже лучше, чем в TLoU.

"The Last of Us была фантастической [экранизацией]. И что самое удивительное, так это то, насколько она верна первоисточнику. По сути, это все из игры, только с парой изменений. Она получит все награды. Они использовали видеоигру почти как раскадровку, и я сказал: "Ого, это выглядит точно так же", — заявил Блэк.

Затем актер продолжил: "Есть несколько замечательных игр, которые еще предстоит исследовать на телевидении или в кино. Может быть, появится фильм по Red Dead Redemption? Должен быть, потому что я думаю, что история [этой игры] так же хороша или даже лучше, чем у The Last of Us".

Однако на текущий момент неизвестно, сбудутся ли фантазии Блэка. Rockstar еще ни разу не соглашалась на экранизацию своих игр, хотя переговоры велись.

Коротко о Red Dead Redemption

Это знаменитый экшен от Rockstar Games. Сюжет игры посвящен охоте Джона Марстона на членов своей бывшей банды ради спасения семьи.

Проект включает открытый мир с множеством второстепенных заданий, перестрелки, исследование местности и прочее. RDR до сих пор считается одним из лучших творений Rockstar.

