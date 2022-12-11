Квест с собирательством цветов оказался не таким простым, как казалось.

Первая часть Red Dead Redemption вышла двенадцать лет назад, однако в игре до сих пор находят интересные детали. Одну из них недавно обнаружил посетитель форума Reddit под псевдонимом SimaanStocklund.

Среди первых миссий от странников в RDR есть квест от персонажа по имени Билли Уэст. Последний попросит главного героя Джона Марстона собрать цветы, так как он хочет отпраздновать пятьдесят лет в браке со своей женой Аннабель. Протагонист должен найти дикий пиретрум, красный и пустынный шалфеи. Затем все это нужно отнести к Уэсту, который попросит присоединиться к чаепитию в доме семейства.

Самое интересное в задании, что Аннабель давно умерла. Ее скелет неподвижно сидит в кресле-качалке. Это намекает на нежелание Уэста мириться с гибелью жены.

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Когда SimaanStocklund завершил задание, то решил попробовать еще раз зайти в дом семейства. Оказалось, разработчики оставили такую возможность и приправили ее щепоткой черного юмора. Если Джон Марстон слишком близко подойдет к телу Аннабель, то ее голова отвалится.

Коротко о Red Dead Redemption

Это знаменитый экшен от Rockstar Games. Сюжет игры посвящен охоте Джона Марстона на членов своей бывшей банды ради спасения семьи.

Проект включает открытый мир с множеством второстепенных заданий, перестрелки, исследование местности и прочее. RDR до сих пор считается одним из лучших творений Rockstar.

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