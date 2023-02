Постановщик "Человека-паука" Сэм Рэйми, по мнению Джеффри Пирса, не смог бы снять великое кино.

Задолго до успешного сериала The Last of Us от HBO и Sony обсуждалась другая экранизация игры Naughty Dog. В планах был фильм от режиссера и продюсера Сэма Рэйми, известного по картинам "Человек-паук", "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия", "Проклятие" и другим. Однако этот фильм не смог бы отдать должную дань уважения первоисточнику.

Таким мнением поделился исполнитель роли Томми, брата Джоэла, в игре The Last of Us Джеффри Пирс. Актер в интервью изданию EW рассказал, что присутствовал на секретном чтении сценария отмененного фильма. Его организовала студия Sony Screen Gems, которая трудилась над лентой вместе с Рэйми. Пирс должен был исполнить роль Томми, как и в игре. Однако актер считает, что предыдущая версия адаптации была бы неудачной.

"Каким бы хорошим он ни был, он никогда бы не стал великим фильмом. Как вы собираетесь уместить 14-17 часов истории в двухчасовой хронометраж?", — заявил Пирс.

Затем он рассказал, что была идея выпустить серию анимационных фильмов с захватом движений. Однако этот вариант тоже звучал неподходяще. А вот коллаборация Крейга Мазина и Нила Дракманна Пирсу сразу понравилась.

"Как только я услышал, что Нил и Крейг обедали вместе — я только что посмотрел "Чернобыль" в номере отеля в Ванкувере или что-то в этом роде и был потрясен этим историческим событием — я понял, что они вдвоем сделают что-то просто идеальное", — добавил Пирс.

В сериале HBO актер исполнил второстепенную роль Перри, главного силовика и правой руки лидера повстанческого движения в Канзасе Кейтлин.

Сериал The Last of Us — сюжет и актеры

Экранизация игры показывает мир, где случилась вспышка эпидемии мутировавшего гриба-паразита, который превращает людей в зомби. В центре сюжета опытный циничный контрабандист Джоэл, потерявший дочь на заре пандемии. Теперь ему предстоит перевезти через всю страну дерзкую девочку Элли с иммунитетом к болезни.

Роли Джоэла и его спутницы исполнили Педро Паскаль и Белла Рамзи соответственно. Эти актеры уже снимались вместе в другом успешном шоу от HBO — "Игре престолов".

Шоураннером экранизации выступил Крейг Мейзин, создавший сериал "Чернобыль". В производстве также участвует автор оригинальной игры — глава студии Naughty Dog Нил Дракманн.

Съемки шоу прошли в Канаде. HBO потратила на производство первого сезона картины $200 миллионов.

Первая серия шоу вышла 15 января на HBO Max.

