А подготовка к ней велась в течение пяти часов.

На этой неделе HBO выпустила сразу две серии шоу The Last of Us, так как завтра в США пройдет Супербоул — финальная игра в Национальной футбольной лиге. В пятом и на текущий момент последнем эпизоде картины была показана сцена, которая потребовала от создателей значительных усилий. Для съемок фрагмента привлекли 65 художников-протезистов, а его подготовка заняла пять часов.

Осторожно, далее в материале присутствуют спойлеры к сюжету пятой серии. Сцена, о которой идет речь, показана в конце эпизода. Джоэл, Элли, Генри и Сэм попадают в ловушку. В этот момент земля проваливается и образовывается воронка, из которой появляется большое количество зараженных. Деталями создания фрагмента в интервью Variety поделился дизайнер протезов для The Last of Us Барри Гоуэр.

Сцена создавалась с применением преимущественно физических эффектов, что в целом редкость для экшен-моментов в современном кинематографе. Команда из 65 художников по протезам готовила 75 человек для исполнения ролей монстров в этом фрагменте. Из них 15 каскадеров были кликерами, то есть зараженными на поздней стадии, а остальные статисты — обычными инфицированными.

Подготовка к съемкам сцены длилась пять часов — с 15:00 до 20:00. И речь только о монстрах без учета декораций. Еще часть статистов понадобилась для демонстрации революционеров, однако их гримировка заняла меньше времени, так как не требовала применения тяжелых протезов.

Сериал The Last of Us — сюжет и актеры

Экранизация игры показывает мир, где случилась вспышка эпидемии мутировавшего гриба-паразита, который превращает людей в зомби. В центре сюжета опытный циничный контрабандист Джоэл, потерявший дочь на заре пандемии. Теперь ему предстоит перевезти через всю страну дерзкую девочку Элли с иммунитетом к болезни.

Роли Джоэла и его спутницы исполнили Педро Паскаль и Белла Рамзи соответственно. Эти актеры уже снимались вместе в другом успешном шоу от HBO — "Игре престолов".

Шоураннером экранизации выступил Крейг Мейзин, создавший сериал "Чернобыль". В производстве также участвует автор оригинальной игры — глава студии Naughty Dog Нил Дракманн.

Съемки шоу прошли в Канаде. HBO потратила на производство первого сезона картины $200 миллионов.

Первая серия шоу вышла 15 января на HBO Max.

