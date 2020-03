В Steam со скидками отдают игры серии "Ведьмак"

The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition можно приобрести за 179 гривень.

В Steam стартовала распродажа игр серии "Ведьмак", скидки на некоторые тайтлы достигают 85%. Читайте такжеВ Steam стартовала распродажа лауреатов игровых премий IGF и GDC Awards Так, The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition отдают за 179 гривень, а The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition - за 41 гривну. По сниженной цене игры можно будет приобрести до 6 апреля. Игры со скидкой: The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition - 173 грн. (скидка 70%)

The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition - 41 грн. (скидка 85%)

The Witcher: Enhanced Edition Director's Cut - 25 грн. (скидка 85%)

The Witcher Adventure Game - 25 грн. (скидка 85%).

Thronebreaker: The Witcher Tales - 249 грн. (скидка 50%). Напомним, следующей игрой студии CD Projekt RED после релиза Cyberpunk 2077 может стать проект во вселенной "Ведьмака". Речь идет не о четвертой части серии. Вероятнее всего, это будет игра во вселенной The Witcher, а главным героем станет не Геральт из Ривии. Подписывайтесь также на Телеграм-канал УНИАН.Игры.

