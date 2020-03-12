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Следующим проектом CD Projekt будет игра по вселенной "Ведьмака"

11:25, 12 марта 2020
Игры
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Кадр из игры The Witcher 3 / store.playstation.com

Об этом сообщило польское подразделение портала Eurogamer со ссылкой на президента холдинга CD Projekt Group Адама Кичиньского.

"У нас есть два мира, в которых мы хотим создавать игры, поэтому все наши следующие проекты будут относиться или к The Witcher, или к Cyberpunk", - отметил президент холдинга CD Projekt Group.

По словам Качиньского небольшая команда в CD Projekt уже разработала четкую концепцию и начала работать над следующей одиночной игрой. На ее создание уйдет около пяти лет. В то же время другая команда будет работать над дополнениями и мультиплеером для Cyberpunk 2077.

Кроме того, Качиньский подчеркнул, что речь идет не о четвертой части "Ведьмака". Вероятнее все это будет игра во вселенной The Witcher, а главным героем станет не Геральт из Ривии.

Напомним, Cyberpunk 2077 выходит 17 сентября 2020 года на ПК, PS4 и Xbox One.

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