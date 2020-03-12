Следующим проектом CD Projekt будет игра по вселенной "Ведьмака"

На создание новой игры уйдет около пяти лет.

Следующей игрой студии CD Projekt RED после релиза Cyberpunk 2077 может стать проект во вселенной "Ведьмака".

Об этом сообщило польское подразделение портала Eurogamer со ссылкой на президента холдинга CD Projekt Group Адама Кичиньского.

"У нас есть два мира, в которых мы хотим создавать игры, поэтому все наши следующие проекты будут относиться или к The Witcher, или к Cyberpunk", - отметил президент холдинга CD Projekt Group.

По словам Качиньского небольшая команда в CD Projekt уже разработала четкую концепцию и начала работать над следующей одиночной игрой. На ее создание уйдет около пяти лет. В то же время другая команда будет работать над дополнениями и мультиплеером для Cyberpunk 2077.

Кроме того, Качиньский подчеркнул, что речь идет не о четвертой части "Ведьмака". Вероятнее все это будет игра во вселенной The Witcher, а главным героем станет не Геральт из Ривии.

Напомним, Cyberpunk 2077 выходит 17 сентября 2020 года на ПК, PS4 и Xbox One.

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