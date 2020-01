Hellblade, Agony, Life is Strange и еще три сотни игр получили огромные скидки в PS Store

Playstation запустила еще одну распродажу. УНИАН сделал подборку самых интересных предложений.

В онлайн-магазине PS Store началась распродажа под названием «Только цифровые версии». В рамках акции скидки получили почти 300 игр и дополнений. Максимальный размер скидок составил 80%.

Самые интересные предложения:

Life is Strange: Before the Storm Deluxe Edition – 159 грн (скидка 80%)

Firewatch – 129 грн (скидка 80%)

Journey: Collector's edition – 159 грн (скидка 80%)

Kerbal Space Program: Enhanced Edition – 329 грн (скидка 76%)

Transistor – 159 грн (скидка 74%)

Agony – 399 грн (скидка 66%)

Limbo and Inside (Bundle) – 299 грн (скидка 65%)

Darkest Dungeon – 259 грн (скидка 63%)

Hellblade: Senua’s Sacrifice – 499 грн (скидка 50%)

Worms W.M.D – 399 грн (скидка 50%)

Destiny 2: Upgrade Edition (с двумя расширениями: «Отвергнутые» и «Обитель Теней») – 1274 грн (скидка 25%)

С полным списком игр и приложений можно ознакомиться на сайте PS Store.

Акция будет действовать до 6 февраля. Вместе с ней в PS Store проходит еще одна распродажа, продаются игры до 650 грн. Кроме того, до 31 января можно приобрести месячную подписку PS Plus со скидкой 50% – за 125 грн. В этом месяце подписчики сервиса PS Plus могут получить Goat Simulator, а также Uncharted: The Nathan Drake Collection – сборник из трех игр, переизданных для PS4. В сборник входят Uncharted: Drake’s Fortune, Uncharted 2: Among Thieves и Uncharted 3: Drake’s Deception.