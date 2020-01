Ubisoft выпустит новых «Героев» уже в этом месяце

Вместо новой пошаговой стратегии игроки получат смесь Auto Chess с «королевской битвой».

Студия Ubisoft анонсировала новую игру из серии Heroes of Might and Magic, которая получила подзаголовок Chess Royale. Вопреки ожиданиям фанатов, новые «Герои» не будут пошаговой стратегией. Это будет игра в жанре Auto Chess с примесью «королевской битвы».

Трейлер Might & Magic: Chess Royale

В Might & Magic: Chess Royale игрокам предстоит сражаться против 99 других игроков. Бои будут происходить в формате «1 на 1». Разработчики обещают, что в игре появятся классические персонажи и герои серии Might & Magic, которые будут принадлежать к определенным фракциям. Все герои получат уникальные способности.

Игрокам нужно будет прокачивать и комбинировать свои войска, чтобы получить преимущество в битве. Сами матчи будут длиться по 10 минут.

Игра Might & Magic: Chess Royale будет условно-бесплатной и выйдет уже 30 января на iOS, Android и на ПК.

Напомним, Auto Chess – это жанр видеоигр, который представляет собой измененную версию шахмат. Игроки должны выставлять на свою сторону шахматной доски различных персонажей, каждый из которых обладает собственными характеристиками и способностями. Сражения в игре происходят в формате «1 на 1». Матч продолжается до тех пор, пока останется только один игрок.