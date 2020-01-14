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Ubisoft выпустит новых «Героев» уже в этом месяце

13:59, 14 января 2020
Игры
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Вот так будут выглядеть новые "Герои" от Ubisoft / ubisoft.com

Студия Ubisoft анонсировала новую игру из серии Heroes of Might and Magic, которая получила подзаголовок Chess Royale. Вопреки ожиданиям фанатов, новые «Герои» не будут пошаговой стратегией. Это будет игра в жанре Auto Chess с примесью «королевской битвы».

Трейлер Might & Magic: Chess Royale

В Might & Magic: Chess Royale игрокам предстоит сражаться против 99 других игроков. Бои будут происходить в формате «1 на 1». Разработчики обещают, что в игре появятся классические персонажи и герои серии Might & Magic, которые будут принадлежать к определенным фракциям. Все герои получат уникальные способности.

Игрокам нужно будет прокачивать и комбинировать свои войска, чтобы получить преимущество в битве. Сами матчи будут длиться по 10 минут.

Игра Might & Magic: Chess Royale будет условно-бесплатной и выйдет уже 30 января на iOS, Android и на ПК.

Напомним, Auto Chess – это жанр видеоигр, который представляет собой измененную версию шахмат. Игроки должны выставлять на свою сторону шахматной доски различных персонажей, каждый из которых обладает собственными характеристиками и способностями. Сражения в игре происходят в формате «1 на 1». Матч продолжается до тех пор, пока останется только один игрок.

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