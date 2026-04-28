'Укрзализныця' запускает новый флагманский поезд 'Сакура': по какому маршруту будет курсировать (фото)

Государственная компания "Укрзализныця" запустила новый флагманский поезд "Сакура", который будет курсировать по маршруту Киев – Ужгород. Об этом во время презентации нового флагманского поезда заявил заместитель министра развития общин и территорий Украины Алексей Балеста, передает корреспондент УНИАН.

"Мы здесь для того, чтобы запустить этот первый уже фирменный поезд "Сакура" при поддержке наших японских партнеров", – заявил Балеста.

Он добавил, что в этом поезде будут курсировать четыре абсолютно новых вагона, выпущенных именно украинским предприятием. По его словам, проект предусматривает тематическое оформление вагонов с изображением сакуры и специальный дизайн маршрутных табло.

Видео дня

"Это новые вагоны "Укрзализныци", в них очень много новинок. В частности, даже если поезд не едет, кондиционирование на остановке все равно будет работать", – рассказал председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский.

Отметим, что Ужгород считается столицей сакуры в Украине и имеет культурные связи с Японией.

"Поезд "Сакура" будет курсировать между Киевом и Ужгородом по маршруту, который отныне будет называться маршрутом дружбы между Украиной и Японией", – отметил посол Японии в Украине Масаши Накагоме.

Согласно информации в официальном приложении "Укрзализныци", поезд будет отправляться из Киева в 17:41, а прибывать в Ужгород в 10:26.

"Укрзализныця" – последние новости

С 28 апреля на маршрут в составе нового флагманского поезда должны были выйти первые новые вагоны. Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что в целом в рамках этого обновления предусмотрена поставка 100 новых вагонов украинского производства. Общая стоимость проекта составляет около 6,5 млрд грн. Поставка будет осуществляться поэтапно до мая 2028 года.

С 1 мая УЗ добавит женские вагоны еще в трех поездах. Тогда сообщалось, что уже открыта продажа билетов в эти женские купе для поездов №7 Харьков – Одесса, №12 Львов – Одесса и №92 Львов – Киев.

21 апреля сообщалось, что железнодорожная компания запускает шесть новых детских купейных вагонов, которые прошли капитально-восстановительный ремонт и адаптированы для путешествий с детьми.

