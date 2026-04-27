Украинцы будут ездить в новых современных вагонах: когда 'Укрзализныця' получит обновление

К концу 2026 года будут готовы 60 новых вагонов отечественного производства.

В Украине продолжается обновление подвижного состава "Укрзализныци". Первые новые вагоны выйдут на маршрут в составе нового флагманского поезда уже во вторник, 28 апреля.

Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, в целом в рамках этого обновления предусмотрена поставка 100 новых вагонов украинского производства. Общая стоимость проекта составляет около 6,5 млрд грн. Поставка будет осуществляться поэтапно до мая 2028 года.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба отметил, что речь идет о масштабном обновлении парка: 88 современных купейных, 7 – инклюзивных вагонов для людей в инвалидных креслах и 5 вагонов нового поколения со сроком службы, увеличенным на 20 лет. Они оснащены кондиционерами, аккумуляторами, а также решениями и удобствами для путешествий с детьми. По его словам, к концу 2026 года будут готовы 60 вагонов.

"Новые вагоны уже прибыли в Киев и готовятся к первому рейсу. К их изготовлению привлечено более 150 украинских компаний, в частности из прифронтовых и релокированных регионов. Это рабочие места, налоги и развитие технологий", – написал Кулеба.

С 1 мая "Укрзализныця" добавит женские вагоны еще в трех поездах. Уже открыта продажа билетов в женские купе с отправлением с 1 мая для поездов №7 Харьков – Одесса, №12 Львов – Одесса и №92 Львов – Киев.

Глава "Укрзализныци" Александр Перцовский сообщал, что компания запускает шесть новых детских купейных вагонов, которые прошли капитально-восстановительный ремонт и адаптированы для путешествий с детьми.

Вас также могут заинтересовать новости: