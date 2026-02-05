'Укрзализныця' меняет правила возврата билетов: теперь можно потерять до 70% стоимости

Вернуть стоимость билета на железную дорогу можно будет в зависимости от времени до отправления.

"Укрзализныця" вводит новые правила для пассажиров, которые хотят сдать приобретенный ранее билет на поезд. Возвращать деньги будут в зависимости от того, сколько дней остается до его отправления - чем ближе к дате, тем меньше денег получит обратно пассажир.

Об этом во время онлайн-пресс-конференции сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский. По его словам, новые правила позволят устранить злоупотребления и обеспечить большую доступность билетов для путешествий.

"Сегодня 13% возвратов происходят в день отправления, из-за чего пассажиры, которые действительно планируют поездку, часто не успевают приобрести билеты", - пояснил Перцовский.

Видео дня

Новые правила должны заработать ориентировочно в марте и будут касаться всех железнодорожных билетов. При этом исключения могут быть для военных, людей с инвалидностью и поездов в прифронтовые регионы.

Вернуть стоимость билета на железную дорогу можно будет в зависимости от времени до отправления:

за 20-15 суток - 100% стоимости;

за 14-10 суток - 90% стоимости;

за 9-5 суток - 75% стоимости;

за 4-1 суток - 50% стоимости;

менее суток - 30% стоимости.

Официальный комиссионный сбор 30 грн и страховку, как и раньше, железная дорога не будет возвращать - здесь изменений нет.

"Есть неудовлетворенный спрос. И люди говорят, что есть свободные места в то же время. Мы сможем убрать немного схематичные подходы, когда люди выкупают все места и затем сдают их в последний момент. А для военнослужащих будет реализована интеграция с Армией+, и они смогут вернуть полную стоимость без кассы", - сказал Перцовский.

Главный железнодорожник рассказывает, что сейчас возможна ситуация, когда пассажир покупает два билета в СВ, а в последний день сдает один и возвращает почти полную его стоимость. В результате он путешествует сам в купе, снимая при этом тиктоки, а компания теряет доход. Перцовский продолжил:

"Так же работала схема, когда билет покупали "про запас": держали его до последнего момента, а потом сдавали с полной компенсацией. Из-за этого другие пассажиры, которые реально планировали поездку, часто не могли успеть купить билет".

При этом, если изменения в поездке произошли по вине Укрзализныци, пассажиры, как и раньше, смогут вернуть билет онлайн и получить его полную стоимость, подчеркивает глава УЗ.

Заместитель министра развития общин и территорий Украины Алексей Балеста добавляет, что с новыми правилами пассажирам будет выгоднее сдавать билеты заранее, чтобы освободившиеся места могли приобрести другие.

"В то же время Укрзализныця будет делать исключения - для военных, пассажиров с инвалидностью и поездов в прифронтовые регионы. Железнодорожники смогут гибко регулировать процент возврата и устанавливать специальные условия для таких пассажиров", - сказал Балеста.

По словам чиновника, в последние 4 дня сдается большинство билетов. В итоге человек уходит с железной дороги на другой вид транспорта.

Как раньше происходило возвращение билетов

Согласно действующим правилам, если пассажиры возвращают билет минимум за сутки до отправления поезда, они могут получить полную стоимость билета - как обычного, так и плацкартного.

Если до поезда остается от 24 до 6 часов - железнодорожники возвращают полную стоимость обычного билета и половину - плацкартного.

В случае если остается менее 6 часов, пассажир до сих пор получает полную стоимость обычного билета. Однако за плацкартный билет возврата средств уже нет. Аналогичные правила действуют в течение часа после отправки поезда.

После истечения часа с момента отправления поезда билеты возврату не подлежат.

"Укрзализныця" - главные новости

В Украине с декабря работает программа УЗ-3000, по которой граждане могут бесплатно путешествовать по стране в непиковые периоды.

В то же время часть направлений железной дороги остается рискованной для путешествий из-за близости к линии фронта. Здесь запустили автобусные маршруты в объезд.

Вас также могут заинтересовать новости: