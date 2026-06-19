Популярный международный поезд переходит на ежедневный график: что изменится для пассажиров

Маршрут в Кишинев остается одним из важных международных направлений для украинцев.

С 28 июня поезд "Бессарабия" по маршруту Киев – Кишинев переходит на ежедневный график движения.

Вице-премьер-министр по вопросам восстановления – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба сообщил, что было изменено время отправления из Кишинева. Так, с 29 июня поезд будет отправляться в 19:52 вместо 17:42, что улучшит возможности для пересадок на другие маршруты.

Вице-премьер отметил, что в составе поезда есть плацкартные и купейные вагоны. В свой первый рейс также отправится новый детский вагон, специально оборудованный для комфортных путешествий семей с детьми.

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"Маршрут в Кишинев остается одним из важных международных направлений для украинцев. В частности, благодаря удобному сообщению с международным аэропортом Кишинева, который обеспечивает рейсы во многие страны Европы", – отметил Кулеба.

Билеты уже доступны в приложении "Укрзализныци", на сайте и в железнодорожных кассах.

"Укрзализныця" – последние новости

С 19 июня "Укрзализныця" запускает новый региональный поезд, который будет осуществлять прямое сообщение между Днепром и Харьковом. Билеты на поезда №854 Днепр – Харьков и №853 Харьков – Днепр уже доступны в приложении УЗ в разделе "Дальние".

С 28 июня УЗ вводит новый ежедневный поезд "Интерсити" по маршруту Днепр – Одесса. Кроме того, с 27 июня начнет курсировать новый ежедневный скоростной поезд "Интерсити" по маршруту Киев – Одесса.

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