РФ привезла провальный Superjet на крупный международный авиасалон

Ранее стало известно, что Россия продвигает совместное производство гражданских самолетов Superjet и Ил-114 вместе с Индией.

Авиалайнер Superjet прибыл в Индию для участия в крупном международном авиасалоне Wings India 2026, который будет проходить с 28 по 31 января в Хайдарабаде на территории аэропорта Бегумпет. Соответствующие фото и видео демонстрируют российские паблики.

Как сообщается, маршрут самолета пролегал над высокогорной местностью Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Афганистана и Пакистана.

Эксперты отмечают, что сегодня Индия переживает бум региональных перевозок и активно ищет самолеты для развития внутренней сети. Демонстрация Superjet позволит индийским авиакомпаниям и экспертам воочию оценить его возможности.

В то же время, россияне активно ищут международных партнеров для спасения своего гражданского авиастроения, которое находится в глубоком кризисе – в частности, из-за санкций Европы и США.

Российское гражданское авиастроение

По словам главы государственного концерна "Ростех" Сергея Чемезова, уже подписан меморандум между индийской государственной корпорацией HAL и российской ОАК (Объединенная авиастроительная корпорация) о совместном производстве этих самолетов.

Стоит добавить, что индийцы активно продвигают политику "произведено в Индии", по которой приоритет отдают либо местной продукции, либо локализации иностранной и передаче соответствующих технологий.

Возможно, именно это ожидает Superjet. Кстати, турбовинтовой Ил-114-300 также прибыл в Хайдарабад.

Напомним, ранее Россия с помпой начала летние сертификационные испытания Ил-114-300 на базе аэропорта "Горно-Алтайск". По состоянию на октябрь прошлого года самолет находился на завершающей стадии сертификационных испытаний.

