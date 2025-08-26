Западные партнеры перестали поставлять компоненты для производства этих авиалайнеров.

Сразу у 14 самолетов Sukhoi Superjet 100 обнаружили конструкторские недостатки в креплении фюзеляжа. Об этом сообщает The Moscow Times.

Проблемы касаются крепления между кабиной пилотов и передними дверями самолетов. Дефектные авиалайнеры летают в авиакомпаниях "Ямал", "Россия", "Азимут" и других.

По словам специалистов, во время эксплуатации самолетов у них могут появиться трещины, деформации и складки в проблемной зоне фюзеляжа. Если осмотр подтвердит заявленные трудности, эти борта могут снять с полетов для ремонта.

Напомним, Sukhoi Superjet 100 является единственным серийным российским пассажирским самолетом, который был разработан уже после распада Советского Союза.

В его создании принимали участие европейские компании. Самолет выпускали в 2007-2022 годах - всего построили около 230 машин этого типа. С 2022-го ведется активная разработка "импортозамещенного" варианта Sukhoi Superjet.

Новые российские авиалайнеры

Главной надеждой российского гражданского авиастроения сегодня выступает проект ближне-среднемагистрального МС-21. Производство самолета постоянно переносили - сейчас серийная поставка намечена на 2026 год. Сегодня тестируют опытный образец авиалайнера, оснащенный новыми российскими системами и агрегатами.

Одной из главных проблем МС-21 называют слишком высокую цену - по некоторым данным самолет будет стоить дороже, чем конкуренты от Boeing и Airbus.

