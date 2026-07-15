'Укрзализныця' запускает дополнительный поезд из Львова: как он будет курсировать

Билеты уже в продаже в кассах вокзалов и через приложение "Укрзализныци".

"Укрзализныця" с 16 июля запускает дополнительный рейс из Львова в Ровно через Луцк.

Как сообщила пресс-служба перевозчика, современный модернизированный поезд должен добавить разнообразия в транспортное сообщение между Львовской областью и Волынью.

Расписание утреннего и вечернего рейсов:

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Поезд №822 Львов – Луцк – Ровно 09:35 – 13:35 – 14:36;

Поезд №821 Ровно – Луцк – Львов 15:07 – 16:17 – 20:10.

В "Укрзализныце" добавили, что билеты уже в продаже в кассах вокзалов и через приложение "Укрзализныци" в разделе "дальнесетевые".

"Укрзализныця" – последние новости

11 июля сообщалось, что между Киевом и Варшавой планируют запустить новый ежедневный поезд. Новый маршрут планируется обслуживать с 13 декабря 2026 года по 13 декабря 2031 года.

26 июня стало известно, что "Укрзализныця" назначила новый региональный поезд № 838/837 по маршруту Одесса – Каролино-Бугаз, который будет курсировать в летний сезон. Рейсы начали выполняться с 28 июня в обоих направлениях по четным числам. На маршруте будет работать модернизированный электропоезд, оборудованный системой кондиционирования, что обеспечит комфортные условия для пассажиров в жаркий период.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" назначила два новых скоростных поезда "Интерсити". Так, с 28 июня компания запустила ежедневный скоростной поезд "Интерсити" №753/754 Днепр – Одесса. Это первый в истории независимой Украины регулярный скоростной поезд "Интерсити", который соединит Днепр и Одессу.

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